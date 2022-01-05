دورة أديلاييد: خسارة مقلقة لسابالينكا

البيلاروسية أرينا سابالينكا خلال حصة تدريبية على هامش مشاركتها في دورة أديلاييد الاسترالية في الثالث من كانون الثاني/يناير 2022.

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – منيت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا بخسارة مقلقة امام السلوفينية المغمورة كايا يوفان 6-7 (6-8) و1-6 الاربعاء في الدور الثاني من دورة اديلاييد الاسترالية وذلك قبل أقل من اسبوعين من انطلاق بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، في كرة المضرب.

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وبعد مجموعة اولى متكافئة حسمتها يوفان، المصنفة 100 عالميا، بعد شوط فاصل، ارتكبت سابالينكا الكثير من الاخطاء وتحديدا 11 ارسالا خاطئا لتخسر الثانية 1-6.

واعربت يوفان التي حققت اكبر فوز في مسيرتها حتى الان انها شعرت بالاسى تجاه منافستها بقولها "استمتعت جيدا بالمجموعة الاولى، اعشق عندما يكون اللعب تنافسيا ومتكافئا".

وأضافت "شعرت بالأسف تجاهها في بعض النقاط. لم تصب نجاحا في ارسالاتها والجميع يدرك مدى الشعور في تلك اللحظات".

واوضحت "لكني قلت في نفسي بان الامور قد تنقلب في اي لحظة وبالتالي حاولت المحافظة على تركيزي حتى النهاية".

في المقابل، تابعت الاميركية شيلبي رودجرز مفاجآتها واقصت اليونانية ماريا سكاري السادسة بالفوز عليها 7-6 (7-5) و2-6 و6-4 لتضرب موعدا في ربع النهائي مع الكازاخستانية ايلينا ريباكينا.

وتبدأ الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا مبارياتها الاستعدادية عندما تلتقي الاميركية كوكو غوف في وقت لاحق الاربعاء.

© 2022 AFP