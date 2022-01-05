دوري "أن بي ايه": الاصابة تُبعد ليلارد عن المباريات الثلاث المقبلة لبورتلاند

سيغيب نجم بورتلاند تريل بليزرز داميان عن المباريات الثلاث المقبلة لفريقه في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بسبب إصابة في البطن

لوس انجليس (أ ف ب) – سيغيب صانع ألعاب بورتلاند ترايل بلايزرز داميان ليلارد عن صفوف فريقه في مبارياته الثلاث المقبلة على خلفية معاناته من اصابة في أوتار بطنه، بحسب ما أعلن النادي الأربعاء.

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وسيخضع اللاعب، البالغ 31 عاماً، والذي خاض مباراة كل النجوم "أول ستار" ست مرات، للمزيد من التقييم والاستشارة فيما يتعلق بمشكلة مزعجة في وتر البطن. وغاب ليلارد عن خمس مباريات قبل شهر بسبب الاصابة ذاتها، التي سبق أن عانى منها مطلع العام الماضي.

وسيفتقد بورتلاند لجهود ليلارد في مبارياته أمام ميامي هيت الاربعاء، وكليفلاند كافالييرز الجمعة وساكرامنتو كينغز الأحد، قبل اعادة تقييم حالته الاسبوع المقبل.

ويحتل ليلارد المركز الحادي عشر في فئة أفضل المسجلين في الدوري هذا الموسم مع معدل 24 نقطة في المباراة، والمركز العاشر في فئة أفضل الممررين مع 7.3 تمريرات حاسمة، كما التقط 4.1 مرتدة في 29 مباراة خاضها في الـ "أن بي ايه".

ويحتل بورتلاند ترايل بلايزرز المركز الثاني عشر في المنطقة الغربية برصيد 14 فوزاً و22 هزيمة، في سعيه للتأهل إلى الادوار الإقصائية "بلاي أوف" للمرة التاسعة توالياً، علماً أنه وصل إلى نهائي المنطقة في عام 2019. غير أن بورتلاند أُقصي من الدور الاول في أربعة من مواسمه الخمسة الاخيرة.

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