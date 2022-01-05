دوري "أن بي ايه": صنز وليكزر يواصلان الصحوة

هاري هاو غيتي/اف ب

لاعب ساكرامنتو كينغز بادي هيلد (وسط) يحاول تسجيل سلة أمام نجوم ليكرز ليبرون جيمس وإفري برادلي وتالين هورتون-تاكر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الرابع من كانون الثاني/يناير 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – واصل فينيكس صنز ولوس أنجليس ليكرز صحوتهما عندما تغلب الأول على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 123-110، والثاني على ضيفه ساكرامنتو كينغز 122-114 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وتابع جا مورانت وفريقه ممفيس غريزليز تألقهما في الآونة الأخير بالفوز على المضيف كليفلاند كافالييرز 110-106.

في المباراة الاولى على ملعب "سموثي كينغ سنتر" وأمام 15158 متفرجا، حقق فينيكس صنز فوزه الثاني تواليا عقب خسارته أمام بوسطن سلتيكس، وذلك بتغلبه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 123-110 بفضل 33 نقطة وتسع متابعات لنجمه ديفين بوكر.

وساهم ميكال بريدجز وكامرون جونسون والبديل بيسماك بيومبو في الفوز الـ29 لفينيكس حيث سجل الأول 23 نقطة، وأضاف الثاني 18 نقطة والثالث 16 نقطة، فيما اكتفى كريس بول بـ11 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة.

وخاض صنز المباراة في غياب مدربه مونتي وليامس ولاعبيه الأساسيين ديأندريه أيتون وجاي كراودر والبديلين جافايل ماكغري والمصري عبد الرحمن نادر بسبب بروتوكول "كوفيد-19".

في المقابل، برز ديفونتي غراهام في صفوف الخاسر برصيد 28 نقطة، وأضاف الليتواني يوناش فالاسيوناش 25 نقطة مع 16 متابعة.

وعزز صنز موقعه في المركز الثاني للدوري والمنطقة الغربية (29 فوزا و8 هزائم) خلف غولدن ستايت ووريرز (29 فوزا و7 هزائم)، فيما مني بيليكانز بخسارته الثالثة تواليا والـ25 في 38 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وفي الثانية على ملعب "كريبتو.كوم أرينا" وأمام 17919 متفرجا، حذا ليكرز حذو صنز وتابع صحوته محققا فوزه الثالث تواليا بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 122-114.

وكعادته، فرض "الملك" ليبرون جيمس نفسه نجما للمباراة بتسجيله 31 نقطة مع خمس متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف مالك مونك 24 نقطة وراسل وستبروك 19 نقطة مع سبع متابعات على غرار البديل تالين هورتون-تاكر مع ست تمريرات حاسمة وأربع نتابعات.

وفي الثالثة، واصل ممفيس غريزليز انتفاضته وحقق فوزه السادس تواليا بعد ثلاث هزائم متتالية عندما تغلب على مضيفه كليفلاند كافالييرز 110-106 على ملعب "روكيت مورتغايدج فيلدهاوس" وأمام 18100 متفرج.

ويدين غريزليز بفوزه إلى نجمه المتألق جا مورانت صاحب 26 نقطة بينها ست نقاط في الدقيقة الأخيرة ليرجح كفة فريقه.

وسجل مورانت سلة ليمنح فريقه التقدم 106-104، ثم سرق الكرة من براندون غودوين ليضيف أخرى قبل 22 ثانية من نهاية المباراة، قبل أن يسجل رميتين حرتين ليقود فريقه الى فوزه العاشر في مبارياته الـ11 الأخيرة خارج القواعد.

ودخل غريزليز مباراته ضد كليفلاند منتشيا بفوزه الثمين على مضيفه بروكلين نتس 118-104 الإثنين، فعزز موقعه في المركز الرابع في المنطقة الغربية.

© 2022 AFP