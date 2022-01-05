رالي دكار: العطية يحرز المرحلة الرابعة بعد عقوبة الراجحي

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

القطري ناصر صالح العطية مع ملاحه ماثيو بوميل (تويوتا) خلال المرحلة الرابعة بين القيصومة والرياض من رالي دكار الصحراوي في المملكة العربية السعودية في 5 كانون الثاني/يناير 2022

القيصومة (السعودية) (أ ف ب) – أحرز السائق القطري ناصر العطية (تويوتا) المركز الاول في المرحلة الرابعة من رالي دكار الصحراوي الاربعاء التي امتدت على مسافة 464 كلم بين القيصومة والعاصمة السعودية الرياض اثر عقوبة الدقيقتين التي انزلت بالسائق السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف تويوتا).

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وكان الراجحي حسم المرحلة بعد ان اجتازها بـ 3 ساعات و54 دقيقة، لكنه سرعان ما تعرض للعقوبة بسبب تخطيه معدل السرعة القانوني المسموح به ليتراجع الى المركز الخامس.

قال العطية الذي سجل 3:54.40 ساعات شارحاً ما حصل "حاولنا أن نقود وفق وتيرة عالية لكن خطتنا ارتكزت على عدم افتتاح المسار غداً (الخميس) لأنه لن تكون هناك دراجات نارية أمامنا وبالتالي ستغيب العلامات عن المسار".

وأضاف: "ولكن، حتى لو تعثرنا قليلاً غدًا في هذه الظروف، فسوف يضعنا ذلك في وضع ملائم لليوم التالي".

وتقدم العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل مع نهاية هذه المرحلة بفارق 25 ثانية عن الفرنسي سيباستيان لوب وملاحه البلجيكي فابيان لوركين (برودرايف)، في حين جاء الثنائي الاسباني كارلوس ساينس ولوكاس كروس ثالثاً.

ووسع العطية المتصدر بوقت 13:26.02 ساعة الفارق عن لوب بالذات الى 38 دقيقة و5 ثوانٍ، في حين صعد الراجحي الى المركز الثالث في الترتيب متخلفاً بفارق 49.15 دقيقة عن المتصدر.

وهي المرة الثالثة التي يفوز بها العطية بإحدى المراحل مع انطلاق النسخة الـ 44 من أشهر راليات الرايد الصحراوية والثالثة في المملكة، بعد المرحلة التأهيلية ثم الاولى، والـ 44 في مسيرته.

وفي فئة الدراجات النارية، فاز الاسباني خوان باريدا بورت (هوندا) بالمرحلة الرابعة بتسجيله 4:07.06 ساعات متقدماً بفارق 3.37 دقائق عن التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا) وبفارق 6.59 دقائق عن البرتغالي روي غونشالفيس (شيركو)، فيما تراجع الايطالي دانيلو بتروتشي (كاي تي أم) الذي كان وصل ثالثاً للمركز الخامس عشر بعد نيله عقوبة اضافة 10 دقائق إلى توقيته.

والفوز هو التاسع والعشرون للدراج باريدا باحدى مراحل رالي دكار.

ولا يزال الانكليزي سام سندرلاند (كاي تي أم) يتصدر الترتيب العام بوقت 15:30.01 ساعة متقدماً بفارق 3 دقائق عن النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم) الفائز باللقب عام 2018، والذي حل ثامناً في هذه المرحلة.

© 2022 AFP