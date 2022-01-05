هونغ كونغ تمنع الرحلات من ثماني دول والإصابات بكوفيد تواصل اكتساح العالم

مدخل مجمع سكني في شيآن في الصين في 5 كانون الأول/يناير 2022

هونغ كونغ (أ ف ب) – حظرت هونغ كونغ الأربعاء الرحلات الجوية من ثماني دول بينها فرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة فيما تواصل الإصابات بكوفيد اكتساح العالم.

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والدول الأخرى المعنية هي الهند وباكستان وأستراليا والفيليبين وفق كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ التي قالت للصحافيين إن "لن يُسمح لرحلات الركاب من هذه البلدان بالهبوط في هونغ كونغ، ولم يعد يُسمح للأفراد الذين أقاموا في هذه البلدان بالصعود إلى الطائرات المتوجهة إلى هونغ كونغ، بما في ذلك رحلات الترانزيت".

وتشمل الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها الأربعاء في هونغ كونغ حظر تنظيم فعاليات عامة واسعة النطاق وإغلاق 15 نوعًا من الأنشطة بما في ذلك الحانات والنوادي الليلية وصالات الألعاب الرياضية وصالونات التجميل.

من جهة ثانية، أُجبرت سفينة مبحرة قبالة سواحل هونغ كونغ وعلى متنها 3700 شخص على العودة إلى الميناء بسبب وجود 9 حالات اختلاط على متنها ببؤرة إصابات بالتحورة أوميكرون وفقا للسلطات.

يأتي تشديد الإجراءات في الوقت الذي تتضاعف فيه الإصابات بكوفيد في جميع أنحاء العالم مع ما يقرب من 890 ألف إصابة يومية في الولايات المتحدة و270 ألفًا في فرنسا وأكثر من 200 ألف في المملكة المتحدة، كما أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها سجلت قرابة 12 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي منذ بدء انتشار الوباء.

من جهتها، تسجل المكسيك 15 ألف إصابة يوميًا وقد تجاوزت الأربعة ملايين إصابة، فيما أعلنت الأرجنتين عن 81 ألف إصابة جديدة الثلاثاء، أي ما يقرب من ضعف اليوم السابق.

وأعلن عن إصابة العديد من الشخصيات بكوفيد من رئيس بولندا أندريه دودا وكارل السادس عشر غوستاف ملك السويد إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وحارس مرمى باريس سان جيرماني جيانلويجي دوناروما والمدافع لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونيخ الذي أصيب ثمانية من لاعبيه على الأقل.

وتأجل سفر منتخب السنغال للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية إلى الأربعاء بسبب اكتشاف ثلاث إصابات بكوفيد بين العاملين ضمن المنتخب.

في هذا السياق، يثير الإعفاء الطبي الممنوح لنوفاك ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب ردود فعل غاضبة علمًا أنه لم يبلغ قط عن حالة تطعيمه. فقد حثه رئيس اتحاد كرة المضرب على الكشف عن أسباب هذا الإعفاء.

السفينة سبكتروم أوف ذا سيز في هونغ كونغ في 5 كانون الثاني يناير 2022. اضطرت السفينة للعودة إلى الميناء وعلى متنها 3700 شخص بسبب وجود 9 أشخاص مخالطين لشخص مصاب بأوميكرون على متنها بيتر باركس اف ب

وقال كريغ تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وهو أيضًا مدير أول بطولات غراند سلام لهذا العام، للصحافيين الأربعاء "سيكون من المفيد بالتأكيد أن يشرح نوفاك الشروط التي تقدم بموجبها للحصول على إعفاء".

حتى أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون هدد بإعادة اللاعب النجم "على متن أول طائرة" إذا لم يقدم "دليلًا يدعم" إعفاءه.

يحتدم الجدل أيضًا في فرنسا حيث قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه قرر "تنغيص حياة" غير الملقحين في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان اليومية. وقال ماكرون أريد حقًا أن أنغِّص على غير الملقحين حياتهم. وبالتالي، سنواصل القيام بذلك حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية".

في البرازيل، ثاني أكبر دولة في عدد الوفيات بكوفيد بعد الولايات المتحدة، قررت سلطات ريو دي جانيرو تعليق مسيرات الكرنفال التقليدية الضخمة في نهاية شباط/فبراير.

وفي ساحل العاج سُجلت 78 إصابة بالمتحورة أوميكرون مع ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكوفيد منذ أسبوعين. فقد سُجلت الثلاثاء أكثر من ألف إصابة ليرتفع المجموع إلى أكثر من 73 ألفًا.

أدت موجة الوباء التي تكتسح العالم منذ نهاية عام 2021 مع المتحورة أوميكرون الأشد عدوى من سابقاتها حتى وإن بدت أعراض المرض بها محدودة، إلى زيادة حالات الغياب بسبب المرض. وهي ظاهرة تسبب خللًا وظيفيًا في عدة قطاعات مهمة منها القطاع الصحي.

فقد قالت ستة مستشفيات على الأقل في المملكة المتحدة الثلاثاء إن الوضع قد يؤثر على قدرتها على توفير الرعاية الصحية الأساسية.

في وسط الصين، بدأت مدينة تشنغتشو الأربعاء بإجراء فحوصات لسكانها البالغ عددهم 13 مليونًا بعد رصد إصابات بكوفيد. في الأثناء أعلنت مدينة شيآن الخاضعة للإغلاق "السيطرة" على بؤرة العدوى الأخيرة التي رصدتها.

هول-اف ب/ص ك/اا

© 2022 AFP