كأس أمم إفريقيا: أوباميانغ إيجابي بكورونا

بول إيليس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

بدأ بيار-إيمريك أوباميانغ مسيرته مع منتخب الغابون في العام 2009

ليبرفيل (أ ف ب) – أُصيب نجم أرسنال الإنكليزي الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ بفيروس كورونا قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون، بحسب ما أكد مدرب منتخب بلاده باتريس نوفو لوكالة فرانس برس الخميس.

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وجاءت نتيجة اختبار أوباميانغ ومواطنه مدافع نيس الفرنسي ماريو ليمينا ومساعد المدرب يالا أنيسيت إيجابية، بعد إجراء الفحص السريع للأجسام المضادة، وما زالوا ينتظرون نتيجة فحص الـ"بي سي آر".

وقال نوفو "لقد خضعوا لفحص بي سي آر، وهم حالياً قيد الحجر في الفندق"، مشيراً إلى أنهم لم يظهروا أي عوارض.

وبالتالي، بات أوباميانغ الذي جُرد من شارة القيادة مع نادي "المدفعجية" الشهر الماضي، مهدداً بالغياب عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام جزر القمر في العاشر من الشهر الحالي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً غانا والمغرب.

وتستهل الغابون مبارياتها في البطولة القارية على وقع خسارتها الودية أمام بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في دبي الاحد الماضي.

© 2022 AFP