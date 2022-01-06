كأس "ايه تي بي": مدفيديف يقود روسيا إلى نصف النهائي

محمد فاروق ا ف ب/ا ف ب

ساعد الروسي دانييل مدفيديف منتخب بلاده حامل اللقب للتأهل إلى دور نصف النهائي من النسخة الثالثة من كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي"

سيدني (أ ف ب) – تغلب الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً على الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف سابعاً، وعاد مجدداً إلى الملعب ليفوز بمسابقة الزوجي ضمن منافسات المجموعة الثانية ويقود منتخب بلاده حامل اللقب إلى الدور نصف النهائي من النسخة الثالثة من كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" في سيدني الخميس.

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هيمن مدفيديف في المجموعة الأولى، غير أن الإيطالي رد في الثانية بفضل الشوط الفاصل "تاي بريك"، قبل أن يكسر الروسي ارسال منافسه في الشوط الثالث للمجموعة الثالثة الحاسمة وينهي المباراة لصالحه 6-2 و6-7 (5-7) و6-4.

وعوض مدفيديف خسارة مواطنه رومان سافيولين في وقت سابق أمام يانيك سينر المصنف عاشراً 6-7 (6-8) و3-6، ليخوض المنتخبان فئة الزوجي الحاسمة.

ولم يخض مدفيديف سوى 5 مباريات في الزوجي عام 2021، منها 3 في سيدني مع مواطنه سافيولين، ليحافظا على سجلهما خالياً من الخسارة بعدما تمكنا من الفوز على الثنائي بيريتيني-سينر 5-7 و6-4 و10-5.

قال مدفيديف عقب نهاية مباراة الزوجي "ما قمنا به كان رائعاً حيث كنا في موقف صعب في مرحلة ما، لذا كل تبادل (للكرة) وكل تسديدة قمنا بها حاولنا مناقشتها والنجاح بها".

وأضاف "تابع رومان اللعب بشكل لا يصدق وخصنا بعض التبادلات المجنونة. لقد كان الامر رائعاً".

وتواجه مدفيديف وبيريتيني في الفردي للمرة الاولى منذ نهائي كأس "ايه تي بي" عام 2021، حين فاز الروسي 6-4 و6-2 وقاد بلاده للفوز باللقب.

وكان الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت والبولندي هوبرت هوركاش قادا منتخبيهما للدور نصف النهائي، حيث سيتقابلا الجمعة.

وما زالت هوية المنتخب الأخير الذي سيكمل عقد المربع الذهبي مشرعة على كافة الاحتمالات ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث أن فوز الالماني الكسندر زفيريرف على كندا مساء الخميس سيصب لمصلحة تأهل انكلترا إلى نصف النهائي.

أما في حال فوز كندا فستحجز بطاقتها إلى هذا الدور على حساب انكلترا التي كانت حافظت على آمالها بالتأهل عقب الفوز على الولايات المتحدة 2-1.

© 2022 AFP