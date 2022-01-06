مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (مصادر فلسطينية)
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القدس (أ ف ب) – قتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي فجر الخميس في شمال الضفة الغربية المحتلة، كما أفادت مصادر طبية وامنية فلسطينية.
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وقالت المصادر لوكالة فرانس برس ان باكير حشاش (21 عاما) اصيب برصاصة في رأسه اثناء دخول الجيش الاسرائيلي إلى منطقة في شرق مدينة نابلس للقيام باعتقالات.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يدل الجيش الاسرائيلي بأي تعليق على الفور.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967 باستمرار مواجهات خلال تظاهرات ضد الاستيطان الاسرائيلي أو أثناء حملات اعتقالات في البلدات الفلسطينية تشنها قوات الأمن الاسرائيلية.
ويعيش نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية التي تضم أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.
© 2022 AFP