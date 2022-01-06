مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (مصادر فلسطينية)

مواجهات بين فلسطينيين وقوى أمنية إسرائيلية في قرية كفر قدوم بالقرب من مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية المحتلة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2021

جعفر اشتيه ا ف ب