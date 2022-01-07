إيران تؤكد دفع تعويضات لعدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

- ا ف ب/ارشيف

عمال انقاذ في موقع تحطم طائرة الركاب الأوكرانية قرب مطار الإمام الخميني في طهران، في صورة مؤرخة الثامن من كانون الثاني/يناير 2020.

طهران (أ ف ب) – أكدت إيران أنها دفعت تعويضات لبعض عائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية "خطأ" بعيد إقلاعها من طهران، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الجمعة عشية الذكرى السنوية الثانية للحادث الذي راح ضحيته 176 شخصا.

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وأفادت وزارة الخارجية أن "اللجنة التي شكلتها وزارة الطرق قامت بدفع (تعويضات) الى عدد من العائلات، بما يتوافق مع القواعد النافذة".

وتحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران متجهة الى كييف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق "الخطأ"، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2020، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، تخصيص "150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو" لكل من عائلات الضحايا.

ولقيت الخطوة انتقادات من أوكرانيا وكندا على خلفية أن قيمة التعويضات يجب أن يتم تحديدها بموجب تفاوض.

والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني آرش خدائي قوله "حصلت عائلات عدة على المبلغ (150 ألف دولار)"، مشيرا الى أن المسار القضائي لدفع التعويضات لعائلات أخرى "بدأ".

وشدد على أن دفع تعويض لا يحرم العائلات حقها بالمقاضاة أمام القضاء.

ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية الإثنين حكما بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قتلوا في اسقاط الطائرة.

ولم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل المبلغ من إيران، الا أن محامي العائلات لوّحوا بإمكان اللجوء الى تجميد أصول إيرانية في كندا والعالم.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، انطلاق محاكمة عشرة عسكريين "من رتب مختلفة" في قضية اسقاط الطائرة.

وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب حينها خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، ردا على اغتيال واشنطن قبلها بأيام اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.

© 2022 AFP