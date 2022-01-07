الإمارات تباشر العمل يوم الجمعة لأول مرة في تاريخها

كريم صاحب ا ف ب/ا ف ب

دبي (أ ف ب) – توجّه الموظفون والطلاب إلى أماكن العمل والدراسة الجمعة للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع رسميا في الدولة الخليجية الثرية لتصبح يومي السبت والأحد.

إعلان اقرأ المزيد

ويواجه البعض صعوبات في التغيير بينما انقسمت بعض شركات القطاع الخاص، حيث انتقل عدد منها إلى إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد بينما فضلت اخرى الإبقاء على الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع.

وأصبحت الإمارات البلد الخليجي الوحيد الذي لا يعتمد السبت والجمعة -- حين يتوافد السكان إلى المساجد لأداء الصلاة الاسبوعية -- يومي عطلة كاملين.

وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006 عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء.

وبدت المساجد الجمعة مكتظة بالمصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة، قبل أن يعود الكثير منهم إلى أعمالهم.

وقالت البريطانية ريتشل كينغ (22 عاما) التي تعمل في قطاع الضيافة وتقيم في دبي منذ ستة أشهر لوكالة فرانس برس "كنت سأفضل أخذ (الجمعة) كيوم عطلة".

وأضافت "هذا ما نعرفه ونحبه. العطلة في يوم الجمعة والذهاب إلى أماكن معينة والقيام بأنشطة مختلفة. ولكن الآن سنقوم بذلك يوم السبت".

وكانت حكومة الإمارات أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي إنها أنها ستقلّص أسبوع العمل الرسمي إلى أربعة أيام ونصف، بحيث ينتهي دوام الموظفين في الهيئات الحكومية ظهر يوم الجمعة.

بموجب الجدول الزمني الجديد، تقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة 13,15 ظهراً بالتوقيت المحلي (09,15 ت غ) على مدار السنة.

وأجرت شركة "ميرسر" للاستشارات استطلاعا شمل 195 مؤسسة عمل، وقال 23% منها فقط إنها ستقوم بتقليص ايام العمل إلى أربعة أيام ونصف، بينما قال أكثر من النصف إنهم سيعتمدون نظام نهاية الأسبوع الجديد.

وقالت فاتي التي تعمل في شركة دولية للتوزيع ولم ترغب بالكشف عن اسمها الكامل "لحسن الحظ، سأحظى بنفس أيام العطلة مع أولادي ولكن الامر يختلف مع زوجي".

وأشارت إلى أن زوجها يعمل في شركة متعددة الجنسيات "لم تقم بتغيير جدول عملها حتى الآن. آمل أن يقوموا بذلك بسرعة أو سيدمر ذلك حياتنا العائلية".

- شعور "غريب"-

ويرى خبراء اقتصاد أن هذا التحول استراتيجي لأنه يجعل الأعمال في الإمارات العربية المتحدة متناسقة مع الممارسات العالمية، ويؤكّد موقعها كمقر مهم للشركات الأجنبية.

وجاء القرار في وقت تحتدم المنافسة الاقليمية خصوصا مع محاولة السعودية دفع عاصمتها الرياض للتحوّل إلى مركز دولي على غرار دبي، بينما تسعى المملكة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

بدورها، قررت إمارة الشارقة تقليص أسبوع العمل الرسمي ليصبح أربعة أيام فقط واعلان ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع.

كريم صاحب ا ف ب/ا ف ب

ووجد استطلاع "ميرسر" أن قرابة ثلث الشركات تشعر بالقلق من تباين أيام العطلة الأسبوعية مع دول اخرى في المنطقة.

وتشير رنا التي تعمل في شركة تنظيم فعاليات أن بعض الفرق ستضطر للعمل يوم الأحد، موضحة "نعمل كثيرا مع مصر والسعودية".

وبدا مركز دبي المالي العالمي حيث يعمل كثيرون عن بعد هادئا صباح الجمعة في وقت تشهد الإمارات تزايدفي إصابات كوفيد-19، بينما اختارت بعض المدارس التعليم الافتراضي.

ويشير أحمد البلبيسي (34 عاما) الذي يعمل في القطاع المصرفي "اليوم أول جمعة عمل ولكنه شعور غريب قليلا".

ولكنه أوضح "بالنسبة إلي فإن الامر منطقي على الأقل في القطاع المصرفي. نحن نعمل الآن في نفس اليوم كغيرنا في العالم".

© 2022 AFP