باريس تدرس وقف رالي دكار 2022 بعد الانفجار الذي استهدف سيارة سائق فرنسي (الحكومة)

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

تعرّض سائق فرنسي في رالي داكار 2022 للإصابة بعد انفجار سيارته بالقرب من جدة، خضع على إثرها لعملية جراحية في المملكة العربية السعودية على أن يعود الى فرنسا لإستكمال العلاج

باريس (أ ف ب) – صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعة أن مسألة وقف رالي دكار 2022 في السعودية "مطروحة" بعد انفجار أصاب آلية و"قد يكون" مرتبطا "بهجوم إرهابي".

إعلان اقرأ المزيد

وقال لودريان لقناة "بي اف ام تي في" وإذاعة مونتي كارلو "فكرنا أنه قد يكون من المجدي التخلي عن هذا الحدث الرياضي (...). ما زال السؤال بلا إجابة". واضاف "ربما حدث هجوم ارهابي على دكار".

وأضاف "في مثل هذه الحالات، يجب أن نلتزم حذرًا كبيرا، على الأقل وضع أجهزة حماية كافية ومعززة. أعتقد أنهم فعلوا ذلك ، لكن على أي حال يبقى السؤال مطروحا".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي "قد يكون حدث هجوم إرهابي ضد دكار"، داعيا السلطات السعودية إلى "التزام أكبر قدر ممكن من الشفافية".

وأدى الانفجار الذي وقع في 30 كانون الأول/ديسمبر في جدة، ثاني أكبر مدينة سعودية، إلى إصابة السائق الفرنسي فيليب بوترون بجروح خطيرة.

واستبعدت السلطات السعودية السبت وقوع عمل إجرامي لتفسير ما وصفته بأنه "حادث". وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان على تويتر أنه "لا يوجد أي شبهات في الحادث".

لكن وزارة الخارجية الفرنسية شددت منذ البداية على أن "فرضية العمل الإجرامي (...) غير مستبعدة" وأن "التهديد الإرهابي مستمر في السعودية".

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في بيان الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا أوليا بشبهة محاولة اغتيال، بعد الانفجار.

وكان السباق الاسطوري المعروف سابقًا باسم باريس-دكار، ينطلق من العاصمة الفرنسية في طريقه إلى عاصمة السنغال كمحطة أخيرة.

لكن التهديدات الأمنية على طول المسار في شمال إفريقيا أدت الى نقله الى أميركا الجنوبية في 2009 ثم إلى السعودية منذ 2020.

© 2022 AFP