بطولة انكلترا: ليستر سيتي يعلن غياب فاردي لشهرين

اولي سكارف اف ب/ارشيف

مهاجم ليستر سيتي جايمي فاردي (يسار) يسدد كرة في المباراة ضد ليفربول في كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي ليستر سيتي الإنكليزي الجمعة أن مهاجمه وهدافه جايمي فاردي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة بتمزق في الفخذ خلال المباراة ضد ليفربول (1-صفر) في الدوري الإنكليزي لكرة القدم في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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وقال المدرب الإيرلندي الشمالي لبطل 2016 براندن رودجرز في بيان "جايمي سيغيب عن الملاعب لعدد من الأسابيع. إنه أمر مؤسف بالنسبة له لكننا نتوقع غيابه لنحو ثمانية أسابيع".

وأضاف "إنه الطرف الأعلى من الفخذ - نتوقع عودة جيمي في آذار/مارس المقبل. لا يحتاج إلى عملية جراحية وكان هذا هو الخبر السار الوحيد من هذه الإصابة".

وتم تأجيل ثلاث مباريات في الدوري لليستر سيتي في الأسابيع الأخيرة، بينهما اثنتان لعدم تمكنه من إشراك فريق بسبب الإصابات وتفشي فيروس كورونا.

ويبدأ ليستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي على أرضه أمام واتفورد السبت، لكن فريق رودجرز يعاني بشدة من الإصابات وغياب اللاعبين بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وسبق لفاردي (35 عاماً) أن عانى من إصابة عضلية خلال الخسارة أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح في 22 الشهر الماضي، ما أجبر مدربه على إراحته في مباراة الخسارة المذلة 3-6 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب ومتصدر الدوري في المرحلة التاسعة عشرة.

ويعتبر فاردي أفضل هداف في صفوف فريقه هذا الموسم، كما يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في الدوري الممتاز مع 9 أهداف في 15 مباراة.

© 2022 AFP