بطولة فرنسا: سان جرمان العالق بين سندان مبابي ومطرقة ريال مدريد يواجه ليون

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

باريس يان جرمان لا يزال متفائلا بتمديد عقد كيليان مبابي الذي ينتهي هذا الصيف

باريس (أ ف ب) – يستأنف باريس سان جرمان متصدر الترتيب مشوار استعادة اللقب في الدوري الفرنسي لكرة القدم من ليل، عندما يحلّ ضيفًا على ليون المتعثر ضمن المرحلة العشرين الاحد بعد نهاية العطلة الشتوية.

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وبينما يضع سان جرمان تركيزه في الفترة المقبلة على الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد الاسباني ضمن الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا، لا يزال مستقبل النجم كيليان مبابي يثير ضجة كبيرة وسط استمرار الحديث عن إمكانية رحيله عن "بارك دي برينس".

ويدخل سان جرمان اللقاء عقب إصابة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بكوفيد-19، قبل ان يتعافى منها ويلتحق بالفريق قادمًا من الأرجنتين، بينما يستمر النجم الآخر البرازيلي نيمار بعملية إعادة التأهيل من إصابته في البرازيل.

ويملك سان جرمان فارقًا شاسعًا في صدارة الترتيب بفارق 13 نقطة عن نيس الثاني في "ليغ1"، إلا أنه يأمل بعودة الثلاثي الهجومي للعب معًا بأقرب فرصة قبل المنازلة الكبرى امام الميرينغي في 15 شباط/فبراير، إذ يعوّل النادي الباريسي على فك عقدته مع اللقب القاري بعد طول انتظار.

ويستطيع مبابي الرحيل عن سان جرمان بصفقة مجانية هذا الصيف بحال لم يوقّع على عقد جديد، الا أن المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو برى بأنّ الشائعات المستمرة حول إنتقاله المحتمل لن يؤثر على أداء نجم المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018.

وقال بوكيتينو عقب الفوز على فان من الدرجات الدنيا 4-صفر ضمن كأس فرنسا الإثنين التي أحرز فيها مبابي ثلاثة أهداف "أداء كيليان لن يتأثر من وضعه المرتبط بالعقد".

وأضاف "إنه لاعب كبير. أدّى بشكل رائع واستمتعنا بمشاهدة الفريق. أهدافه أضافت رونقا كبيرًا الى المباراة".

وسبق أن أصيب ميسي بفيروس كورونا خلال وجوده في الأرجنتين لقضاء عطلة الأعياد، لكنه عاد الى العاصمة الفرنسية، من دون ان يؤكد النادي بعد ما إذا نجم برشلونة السابق سيكون حاضرًا في لقاء الاحد امام ليون من عدمه.

كما سيفتقد الضيوف الى الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، المدافع الاسباني خوان برنات ولاعبي الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا والألماني يوليان دراكسلر والأرجنتيني أنخل دي ماريا بسبب إصابتهم بالفيروس.

وحتى إن تأكد غياب ميسي عن المواجهة، فمن المستبعد ان يواجه سان جرمان مشكلة كبيرة لتخطي ليون المتعثر هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب، ولم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات.

كوفيد يفرض التأجيل

وعلى غرار الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، يواجه الدوري الفرنسي سلسلة مباريات مؤجلة بسبب تفشي الفيروس.

وأرجئت مباراة ليل حامل اللقب امام لوريان والتي كانت مقررة السبت، بعد ان تأجلت ايضًا مباراة أنجيه وسانت إتيان الاحد في وقت سابق.

ومن غير المستبعد ان تؤجل مباريات أخرى، حيث يطلب تروا تأجيل مباراته أمام مضيفه مونبلييه، بعد تسجيل 13 حالة إيجابية في صفوفه.

ويستضيف بوردو نظيره مرسيليا الجمعة في افتتاح المرحلة، لكنّ الأول يواجه 21 حالة إيجابية في صفوف لاعبيه وجهازه الفني. إلا ان بوردو أجبر على خوض مباراته في كأس فرنسا الأسبوع الماضي والتي انتهت بخسارته صفر-3 امام بريست.

وقال المدير الرياضي لبوردو أدمار لوبيز "من بين اللاعبين الذي استأنفوا تمارينهم الأربعاء، ستة لا يزالوا مصابين بالفيروس ويواجهون الاعراض".

وتابع "بحسب بروتوكول الدوري، يستطيعون ان يلعبوا، لكن بحسب طبيبنا، فهم غير قادرين بدنيًا".

وحسب إحصاء وكالة فرانس برس، فقد أصيب 100 لاعبًا من الدوري الفرنسي بفيروس كورونا على الأقل منذ 25 كانون الاول/ديسمبر.

لاعب تحت الأنظار: أرنود كاليمويندو

يقدّم إبن الـ 19 عامًا ارنود كاليمويندو أداء رائعًا في موسمه الثاني على سبيل الإعارة في لنس قادمًا من باريس سان جرمان، مسجلا ستة اهداف في 14 مباراة.

اعتُبر كاليمويندو من قبل المدير التنفيذي للنس أرنود بوي "من بين افضل المواهب الهجومية الفرنسية في جيله". وانضم اللاعب الشاب الى لنس بعد ان دخل كبديل في مباراتين مع باريس سان جرمان في وقت سابق من هذا الموسم.

وسيأمل النجم الصاعد بمساعدة لنس على الاستمرار في سعيه للتأهل إلى احدى المسابقات الأوروبية عندما يواجه رين الرابع السبت.

إحصائيات محورية

150: هدفًا لمبابي مع سان جرمان في جميع المسابقات

30: عامًا منذ ان لعب بوردو خارج الدوري الفرنسي للدرجة الأولى. يحتل حاليا المركز الـ 17 بفارق نقطة واحدة عن المركزين الأخيرين.

6: نقاط تفصل بين نيس الثاني ولنس التاسع في السباق لاحتلال أحد المراكز الثلاثة الأوائل المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

© 2022 AFP