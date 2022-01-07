حوالى 100 ألف طفل يتيم في البيرو بسبب كوفيد

إرنستو بينافيدس ا ف ب/ارشيف

ممرضة تساعد مريض بكوفيد في وحدة العناية المشددة بمستشفى في سويانا بشمال البيرو، في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021

ليما (أ ف ب) – أعلنت ليما الخميس أنّ جائحة كوفيد-19 يتّمت حوالى 100 ألف طفل في البيرو، إحدى أكثر دول العالم تضرّراً من فيروس كورونا لجهة أعداد الوفيات بالنسبة لعدد السكّان.

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وقالت وزيرة المرأة أناهي دوراند، بناءً على بيانات نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية، إنّ "بلدنا هو للأسف البلد الذي يُعدّ ما يقرب من 98 ألف طفل فقدوا أباهم أو أمّهم أو ولي أمرهم خلال الوباء".

وأعربت الوزيرة عن أسفها لأنّ البيرو هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الأطفال الذين فقدوا أباً أو أماً بسبب الجائحة.

وأوضحت دوراند أنّ وزارتها تدفع حالياً معاشاً شهرياً قدره 200 سول (حوالي 50 دولاراً) لأكثر من 18 ألف أسرة، مشدّدة على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من هذه المساعدة.

وقالت إنّ الحكومة تعتزم دفع هذه المساعدة الشهرية لما مجموعه 83،664 طفل يتيم، كما ستوفّر لهؤلاء الأطفال والمراهقين دعماً نفسياً وتربوياً.

والبيرو البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة لديها أعلى معدل وفيات في العالم بسبب الجائحة (6122 وفاة لكل مليون نسمة)، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وحتى اليوم أصيب في هذه الدولة الأميركية اللاتينية الواقعة في منطقة الأنديز أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا توفي حوالى 203 آلاف منهم.

© 2022 AFP