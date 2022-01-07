دكار 2022: الأرجنتيني تيرانوفا يظفر بالمرحلة السادسة والعطية دائما في الصدارة

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

الرياض (أ ف ب) – ظفر السائق الأرجنتيني المخضرم أورلاندو تيرانوفا (برودرايف) الجمعة بالمرحلة السادسة من رالي دكار الصحراوي الذي تستضيفه السعودية للعام الثالث توالياً، ليكسب سابع مرحلة في مشاركته الرابعة عشرة في فئة السيارات والأولى منذ العام 2015.

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وقطع المتسابقون في هذه المرحلة مسافة 562 كيلومتراً بينها 348 كيلومتراً خاصة، فحلّ تيرانوفا أولاً بزمن 3:06:45 ساعات، تبعه السويدي ماتياس إكستروم (أودي) ثانياً بفارق 1:06 دقيقة، متقدماً بفارق 1:49 دقيقة على السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) الذي بات ثانيا في الترتيب العام بدلاً من الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) الذي أنهى مرحلة اليوم في المركز 30 بفارق 21:31 دقيقة خلف بطلها.

وحافظ سائق تويوتا القطري ناصر العطية، حامل اللقب ثلاث مرات، على صدارة الترتيب العام رغم احتلاله المركز العاشر في المرحلة السادسة، إذ يتقدم بفارق 48:54 دقيقة عن أقرب منافسيه الراجحي، وبفارق 50:25 دقيقة عن لوب الثالث.

وقال تيرانوفا بعد فوزه بالمرحلة السابعة في تاريخ مشاركاته في رالي دكار "كانت مرحلة صعبة بسبب وجود مسارات للدراجات، لكن البعض ذهب في الاتجاه الخاطئ، لذلك كان علينا الحفاظ على تركيزنا الشديد".

وأضاف أنه "في النهاية، فزنا بالمرحلة وهذا شعور رائع. السيارة رائعة وسنواصل الضغط لأننا نعلم أن الطريق لا يزال طويلاً ويمكننا تقديم بعض العروض الرائعة".

واستهل تيرانوفا منافسات رالي دكار في فئة الدرجات النارية عامي 2005 و2007 حيث انسحب من المرحلتين العاشرة والثامنة تواليا، قبل أن يدخل غمار منافسات فئة السيارات عام 2009 وتبقى افضلها عامي 2013 و2014 عندما أنهى المنافسات في المركز الخامس.

وفاز تيرانوفا بمرحلة واحدة في نسختي 2013 و2014، وبأربع مراحل في نسخة 2015 التي أنهاها في المركز الخامس عشر.

وفي فئة الدراجات، أحرز الأسترالي دانيال ساندرز المرحلة السادسة التي كان يفترض أن تكون المرحلة الخاصة فيها 402 كلم وتقلصت إلى 101 كلم، بزمن قدره 51:43 دقيقة.

وحل الإنكليزي سام سندرلاند ثانياً بفارق 2:26 د، فيما جاء النمسوي ماتياس فالكنر ثالثاً بفارق 2:36 د.

وفي الترتيب العام، بقي سندرلاند متصدراً بفارق 2:39 د عن فالكنر الثاني، وبفارق 5:35 د عن ساندرز.

© 2022 AFP