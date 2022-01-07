دورة أديلايد: بارتي الى نصف النهائي بإرسالات ساحقة

برنتون إدووردز ا ف ب

الاستالية آشلي بارتي بعد فوزها على الاميركية صوفيا كينن في دورة أديلايد لكرة المضرب في 7 كانون الثاني/يناير 2022

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – سددت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا 17 إرسالا ساحقا لتتغلب على الاميركية صوفيا كينن 6-3 و6-4 الجمعة في طريقها لبلوغ الدور نصف النهائي من دورة اديلايد الاسترالية.

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وقدمت بارتي عرضا رائعا واحتاجت الى 68 دقيقة فقط لتخطي عقبة منافستها التي توجت عام 2019 بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وتعتبر ملبورن أول دور تشارك فيها بارتي منذ ان قررت الابتعاد عن الملاعب في ايلول/سبتمبر الماضي اثر مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية.

وبعد ان جنبتها القرعة اللعب في الدور الاول من دورة اديلايد، تخطت بارتي الاميركية الشابة كوكو غوف بصعوبة بثلاث مجموعات في التالي.

وتواجه الاسترالية مباراة صعبة في نصف النهائي مع البولندية ايفا شفونتيك التي تغلبت على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة اولى عالميا سابقا 6-3 و2-6 و6-1.

وقالت بارتي عن المواجهات الصعبة حتى الان في الدورة "هذا ما اريده. امر جيد ان اواجه منافسات قويات لكي امتحن قدراتي".

واضافت "إذا ما نظرت الى المباراتين الاخيرتين، لا يزال يتعين علي الكثير من العمل للقيام به، لكن بدايتي كانت صلبة وانا سعيدة بما حققت حتى الان".

أما شفونتيك التي توجت بطلة لرولان غاروس الفرنسية بعمر التاسعة عشرة عام 2020، فقدمت عروضا جيدة في الدورة حتى الان.

وبعد ان حسمت المجموعة الاولى، نجحت ازارنكا في رد التحية في الثانية، لكن البولندية افتتحت الثالثة بالتقدم 4-صفر لتحسم النتيجة في اقل من ساعتين.

وقلبت المصنفة سابعة الكازاخستانية ايلينا ريباكينا تخلفها بمجموعة امام الاميركية شيلبي رودجرز الى فوز 3-6 و6-3 و6-2.

وتلتقي ريباكينا في نصف النهائي مع اليابانية المخضرمة ميساكي دوي الفائزة على السلوفينية كايا يوفان 6-3 و4-6 و7-6 (7-5).

© 2022 AFP