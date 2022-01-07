دورة ملبورن: هاليب الى نصف النهائي

مايك فراي ا ف ب

الرومانية سميونا هاليب خلال مباراتها في دور ربع النهائي من دورة ملبورن لكرة المضرب في 7 كانون الثاني/يناير 2022

ملبورن (أ ف ب) – بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المتوجة بلقبين كبيرين في مسيرتها، الدور نصف النهائي من دورة ملبورن الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، لتبقى على المسار النهائي محتمل ضد اليابانية ناومي أوساكا.

إعلان اقرأ المزيد

وتفوقت المصنفة العشرون عالميًا التي أبعدتها الاصابات عن المنافسات في فترات كثيرة الموسم الماضي على السويسرية فيكتوريا غولوبيك 6-2، 5-7 و6-4 على ملعب رود لايفر أرينا.

وقالت المصنفة أولى عالميًا سابقًا التي غابت الموسم الماضي عن رولان غاروس، ويمبلدون وأولمبياد طوكيو بسبب إصابة في ربلة الساق ومن ثم في الركبة "كانت مباراة صعبة، عليّ أن أقر بذلك".

وتابعت "لم أؤمن أنني سأكون قادرة على الفوز بهذه المباراة ولكنني قاتلت حتى النهاية وأنا فخورة جدًا بذلك".

وتلتقي هاليب (30 عامًا) في دور الاربعة مع الصينية جينغ كين-وين المصنفة 126 الي تفوقت على الكرواتية أنا كونجو 7-6 (7/1)، 7-6 (8/6).

في وقت لاحق تلتقي أوساكا المصنفة 13 عالميًا والاولى في الدورة مع الالمانية أندريا بيتكوفيتش فيما تواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا مواطتنتها أناستازيا بوتابوفا.

بلغت هاليب نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، عام 2018 قبل أن تخسر أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي المعتزلة الآن، ورأت أن اللعب على المبعب الرئيسي هو تحضير جيد.

وقالت "أنا سعيدة أنني أحظى بفرصة لأتعود على هذا الملعب وهذه الاجواء. من الرائع أن أعود وأكون جاهزة بدنيًا حتى ولو أني لم أقدم أفضل مستوياتي اليوم".

© 2022 AFP