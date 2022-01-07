دوري "أن بي ايه": بول يقود صنز للفوز بتريبل دابل وسقوط ثان لووريرز

آل بيلو غيتي/ا ف ب

زملاء آر جاي باريت في نيويورك نيكس يهنؤونه بعد أن سجل ثلاثية قاتلة ليقودهم الى الفوز على بوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على ملعب "ماديسون سكوير غاردن" في 7 كانون الثاني/يناير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق كريس بول تريبل دابل الاولى له هذا الموسم ليقود فينيكس صنز الخميس الى الفوز 106-89 على لوس أنجليس كليبيرز ويعود الى صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على حساب غولدن ستايت ووريرز المنقوص الذي تعرض لسقوط مفاجئ أمام نيو أورليانز بيليكانز 101-96.

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مع غياب نجميه ستفين كوري ودرايموند غرين بسبب الإصابة، سقط ووريرز أمام بيليكانز وصيف القاع في الغربية ليتعرض للخسارة الثانية تواليًا للمرة الاولى هذا الموسم بعد أن خسر أمام دالاس مافريكس الاربعاء.

وأصبح صنز أول فريق يحقق 30 انتصارًا هذا الموسم (مقابل 8 هزائم) ليتفوق على ووريرز (29-9) في صدارة الدوري.

وحقق بول تريبل دابل رقم 17 في مسيرته الاحترافية مع 14 نقطة، 13 متابعة هي الاعلى في مسيرته و10 تمريرات حاسمة. وأضاف كاميرون جونسون 24 نقطة في أفضل رصيد في مسيرته و19 لجايلن سميث اضافة الى 14 متابعة.

وغاب العديد من النجوم عن صنز بسبب كوفيد-19 أبرزهم دي أندري أيتون، جاي كراودر وجاي فالي ماكغي.

في نيو أورليانز، سجل براندون إنغرام 32 نقطة ليقود بيليكانز الى فوزه الاول بعد ثلاث هزائم تواليًا.

في ماديسون سكوير غاردن، كان آر جاي باريت البطل لنيويورك نيكس بعد أن سجل ثلاثية وهو في وضعية غير متوازنة مع نهاية الوقت ليقود فريقه للفوز 108-105 على بوسطن سلتيكس.

وكان الفرنسي إيفان فورنييه نجم المباراة محققًا 41 نقطة هي الاعلى في مسيرته، بينها 10 ثلاثيات، ليقود نيكس للعودة من تأخر بفارق 25 نقطة في الشوط الاول.

© 2022 AFP