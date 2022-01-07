رئيس كازاخستان يؤكد إعادة النظام الدستوري "إلى حد كبير" في البلاد

سيارات محترقة في مرآب في ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان في 06 كانون الثاني/يناير 2022

موسكو (أ ف ب) – أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الجمعة إعادة النظام الدستوري "إلى حد كبير" في هذا البلد الذي يشهد منذ أيام اضطرابات غير مسبوقة.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الرئيس في بيان إن "قوات إرساء النظام تبذل جهودا حثيثة والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق"، مؤكدا أن عمليات إعادة النظام ستستمر "حتى القضاء على المقاتلين بشكل كامل".

وأضاف أن "الهيئات المحلية تسيطر على الوضع لكن الإرهابيين ما زالوا يستخدمون أسلحة ويلحقون أضرارا بممتلكات المواطنين".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكازاخستانية الجمعة مقتل 26 "مجرما مسلحا" وإصابة 18 آخرين بجروح.

وقالت في بيان إن جميع مناطق كازاخستان "تم تحريرها ووضعها تحت حماية معززة" مع إقامة سبعين نقطة تفتيش في أنحاء البلاد.

واضافت في البيان أنه في ألماتي التي شهدت أعنف أعمال الشغب "تؤمن قوات حفظ النظام والقوات المسلحة والرديفة لها، النظام العام وحماية البنى التحتية الاستراتيجية وتنظيف الشوارع".

ووصلت قوات روسية ومن دول أخرى حليفة لموسكو الخميس إلى كازاخستان لدعم السلطات التي واجهت على مدى ثلاثة أيام غضبا في الشارع من زيادة أسعار الغاز تحول إلى أعمال شغب فوضوية لا سيما في ألماتي.

وتواصلت أعمال العنف التي خلفت عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح الخميس في المدينة التي سمع في وسطها إطلاق نار يوحي بحدوث اشتباكات.

وقُتل 18 من عناصر قوات الأمن وأصيب 748 آخرون بجروح.

واعتقل نحو 2300 شخص.

© 2022 AFP