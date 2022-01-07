عاصفة ثلجية تشل شمال شرق الولايات المتحدة

انجيلا وايز ا ف ب/AFP

جسر بروكلين الشهير في نيويورك يكسوه الثلج في 7 كانون الثاني/يناير 2022.

نيويورك (أ ف ب) – ضربت عاصفة ثلجية ليل الخميس الجمعة قسما كبيرا من شمال شرق الولايات المتحدة وأحدثت شللا في وسائل النقل الجوي والبري فيما المدارس مغلقة بمعظمها أساسا بسبب وباء كوفيد-19.

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من البيت الأبيض في واشنطن وصولا الى ولايات شمال شرق البلاد على الحدود مع كندا وصلت سماكة الثلج في بعض المناطق الى أكثر من 30 سنتمترا لا سيما في كونيكتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوانغلاند بحسب موقع الارصاد الجوية "اكيوويثر".

غطت الثلوج جسر بروكلين الشهير وتايمز سكوير في وسط نيويورك صباحا وسط صمت نادر في المدينة التي تعد تسعة ملايين نسمة.

وتم إلغاء حوالى 830 رحلة في المنطقة بحسب موقع "فلايت آوير".

في نيويورك، ألغى مطار لاغوارديا أكثر من ثلث رحلاته المقررة الجمعة فيما أعلن مطار جاي اف كي على حسابه على تويتر الغاء 221 رحلة الجمعة. والأمر نفسه حصل في مطار بوسطن.

يرتقب أن يستمر تساقط الثلوج والعواصف حتى الساعة 3,00 ت غ السبت بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية.

في نيويورك وخصوصا في شمال المدينة، كانت كاسحات الثلج تعمل اعتبارا من الصباح الباكر لفتح الطرق.

وقال رئيس بلدية نيويورك الجديد لصحيفة "نيويورك بوست" "لن توقفنا عاصفة ثلجية".

تفاديا لمخاطر حصول حوادث على الطرق، طلبت دائرة وسائل النقل في ولاية نيويورك صباح الجمعة من السكان التنقل بالسيارات فقط في حال "الضرورة". وكان حاكم ولاية نيوجيرسي المجاورة فيل مورفي أصدر اعتبارا من مساء الخميس قرارا باعلان "حالة الطوارئ".

كما يحصل عادة خلال تساقط الثلج، أغلقت المدارس الرسمية بغالبيتها الجمعة لتضاف الى لائحة الادارات والخدمات العامة والمصارف والشركات والمتاجر التي تأثرت بتجدد انتشار وباء كوفيد-19 بسبب المتحورة أوميكرون.

© 2022 AFP