كأس ايه تي بي: إسبانيا الى النهائي على حساب بولندا المنقوصة

محمد فاروق ا ف ب

روبرتو باوتيستا أوغوت بعد فوزه على البولندي هوبرت هوركاش ليقود إسبانيا الى نهائي كأس "ايه تي بي" في كرة المضرب في سيدني في 7 كانون الثاني/يناير 2022

سيدني (أ ف ب) – تغلب روبرتو باوتيستا أوغوت في مباراة ماراتونية ومثيرة على المصنف تاسعًا عالميًا هوبرت هوركاش الجمعة، ليقود إسبانيا الى نهائي النسخة الثالثة من كأس رابطة محترفي كرة المضرب "ايه تي بي" على حساب بولندا.

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ودخلت إسبانيا الى مواجهة دور الاربعة في سيدني والافضلية في صالحها بعد أن تعرضت بولندا لنكسة بإصابة كميل ماشرزاك بفيروس كورونا وأجبر على الدخول في العزل لمدة سبعة أيام.

وكان ماشرزاك قد فاز بمبارياته الفردية الثلاث جميعها التي خاضها، فيما لم يرتق بديله يان زييلينسكي الذي ينافس عادة في منافسات الزوجي، الى مستوى التطلعات.

إذ خسر امام المصنف عشرين عالميًا بابلو كارينيو بوستا 6-2، 6-1 في غضون 53 دقيقة فقط لتتقدم إسبانيا 1-صفر، قبل أن يحقق باوتيستا أوغوت الذي يتفوق على مواطنه مرتبة واحدة في التصنيف العالمي على هوركاش 7-6 (8/6)، 2-6، 7-6 (7/5).

قال بعد الفوز "إنها مباراة سأتذكرها الى الأبد. أعتقد أن كلينا كنا قادرين على الفوز اليوم. استحق هو أيضًا الامور الايجابية. ولكن هذه رياضتنا وهذه هي كرة المضرب".

وتابع "اليوم أنا من خرجت فائزًا وأعتقد أني استحقيت ذلك. قدمت الكثير من الامور الجيدة على أرض الملعب. لعبت بحدية في نهاية المباراة".

وهذه المرة الثانية التي تصل فيها إسبانيا الى النهائي بعد النسخة الاولى عام 2020 عندما خسرت مع رافايل نادال وباوتيستا أوغوت أمام صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش.

وتلتقي "لا روخا" في النهائي روسيا حاملة اللقب أو كندا اللتين تلتقيان السبت.

ويغيب نادال عن نسخة هذا العام، إذ يشارك في دورة ملبورن استعدادًا لبطولة أستراليا المفتوحة لاستعادة عافيته بدنيًا بعد أن عاد الى المنافسات الشهر الماضي إثر غياب ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، قبل أن يصاب بفيروس كورونا قبل السفر الى أستراليا.

© 2022 AFP