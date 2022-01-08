الحرس القديم للحزب الجمهوري يلمع صورته عبر انتقاده ترامب

تيم سلون ا ف ب/AFP

واشنطن (أ ف ب) – بعد ساعات فقط على الخطاب الهجومي للرئيس الأميركي جو بايدن في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لاجتياح الكابيتول، هز مشهد آخر الدوائر السياسية الأميركية.

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احياء لذكرى الهجوم على الكونغرس، دعي الى دقيقة صمت في مجلس النواب، من اليسار ندد عشرات الديموقراطيين بالهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب ومن اليمين وسط المقاعد الشاغرة كان هناك جمهوريان فقط احدهما ديك تشيني النائب السابق للرئيس بوش.

- بوش، تشيني، باول-

ردا على سؤال الى هذا المحافظ الجديد غير المعروف بقربه من المعسكر المعارض، لماذا تجاهل كل الجمهوريين الآخرين إحياء ذكرى 6 كانون الثاني/يناير، الهجوم الذي تم التنديد به آنذاك بشبه اجماع، يقول "هذا ليس نوع القيادة التي عشتها عندما كنت هنا لمدة عشر سنوات".

هل ينتقد ديك تشيني الذي كان إحدى القوى المحركة للاجتياح الأميركي للعراق، الحزب الجمهوري؟

أصبح هذا الثمانيني الذي كانت مسيرته محور فيلم "فايس" عام 2018، لفترة وجيزة جدا حليفا للديموقراطيين.

ويقول آلان ليشتمان الأستاذ في الجامعة الأميركية في واشنطن لوكالة فرانس برس إنه من وجهة نظر سياسية "ما فعله ديك تشيني لافت".

أدت هيمنة دونالد ترامب على الجمهوريين الى جر الحزب نحو اليمين كما يضيف هذا الخبير وأتاحت لهؤلاء الجمهوريين الذين زجوا بالولايات المتحدة في حروب لا نهاية لها، للظهور مجددا.

ظهر جورج دبليو بوش الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب "الحرب على الإرهاب" التي أطلقها، في صورة جديدة كمدافع عن الهجرة. كما تمت الاشادة بكولن باول الرجل الذي أكد أمام الأمم المتحدة أن لديه دليل على وجود أسلحة كيميائية في العراق، كضابط عسكري لامع بعد وفاته.

عبر انتقادهم ترامب، أعاد هؤلاء السياسيون تلميع صورتهم. لكن اذا تجرأ الحرس القديم للحزب الجمهوري على كسر الصمت فانهم لا يجازفون بالواقع كثيرا كما يقول الاستاذ.

- للتاريخ-

الشخص الذي لديه الكثير ليخسره هو ليز تشيني، الجمهورية الأخرى التي حضرت عند الوقوف دقيقة صمت الخميس 06 كانون الثاني/يناير وهي ابنة ديك تشيني ومنتخبة عن ولاية وايومينغ.

ليز تشيني في واشنطن في 19 تشرين الأول/اكتوبر 2021. اوليفييه دولييري ا ف ب/AFP

هذه الوريثة لليمين التقليدي التي كانت في أحد الأوقات مناهضة للزواج للجميع رغم ان شقيقتها مثلية الجنس، تحولت أيضا الى ناطقة باسم الجمهوريين القلائل المناهضين لترامب.

بعدما صوتت لصالح إجراء إقالة ترامب الذي أفلت منه الملياردير الأميركي في نهاية المطاف، أصبحت ليز تشيني واحدة من اثنين من الجمهوريين المنتخبين اللذين وافقا على المشاركة في لجنة التحقيق البرلمانية التي تسعى إلى توضيح ملابسات الهجوم على الكونغرس.

وقال ليتشمان "إنها تعرض حياتها المهنية السياسية للخطر"، وأضاف "سنتذكرها كصوت عال لديه مبدأ لكن يكاد يكون وحيدا داخل الحزب الجمهوري".

في الواقع ، أصبحت ليز تشيني عدوة لترامب وأحد ألد أعدائه الجمهوريين في الكونغرس الأميركي.

لم يوفر الرئيس السابق انتقاداته لها. فقد كثف البيانات القاسية بحق هذه المرأة "الخائنة والعدائية" كما وصفها معلنا في أيلول/سبتمبر أنه يدعم منافستها في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لمنع إعادة انتخابها.

يرتقب أن تكون هذه الانتخابات في وايومينغ، إحدى عمليات الاقتراع الأكثر متابعة في انتخابات منتصف الولاية.

© 2022 AFP