بطولة ألمانيا: هوفنهايم إلى المركز الثالث مستفيداً من تعثر فرايبورغ وليفركوزن

دانيال رولاند ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

سجل مهاجم هوفنهايم التوغولي إيلاس بيبو (يسار) هدفين وقاد فريقه للفوز على مضيفه أوغسبورغ 3-1 ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة للدوري الالماني السبت في 8 كانون الثاني/يناير 2022

برلين (أ ف ب) – استفاد هوفنهام الفائز على مضيفه أوغسبورغ 3-1 السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم المقامة خلف أبواب موصدة، من تعادل فرايبورغ أمام ضيفه أرمينيا بيليفيلد وباير ليفركوزن أمام أونيون برلين بالنتيجة ذاتها 2-2 للتقدم للمركز الثالث والمنافسة على المراكز الأوروبية.

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وصعد هوفنهايم للمركز الثالث برصيد 31 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن فرايبورغ الرابع ونقطتين عن ليفركوزن الخامس.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بخسارة بايرن ميونيخ المتصدر المنقوص بسبب فيروس كورونا والاصابات أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2، ليتجمد رصيد النادي البافاري عند 43 نقطة، فيما يلعب مطاره المباشر بوروسيا دورتموند أمام فرانكفورت في وقت لاحق.

في هوفنهام، سجل التوغولي إيلاس بيبو هدفين (38 و44) وأضاف دافيد روم الثالث (90+3) ليقودا فريقهما للفوز على أوغسبورغ.

في المقابل، لم يستفد فرايبورغ مفاجأة الدوري هذا الموسم من تعثر بايرن ميونيخ للاقتراب أكثر من المتصدر بعدما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بيليفيلد المهدد بالهبوط.

وفرط فرايبورغ بتقدمه بهدفي يانيك هابيرير (6) والكوري الجنوبي جيونغ وو-يونغ، ليعود بيليفيلد إلى أجواء اللقاء عبر هدفي الياباني ماسايا أوكوغاوا (60) والبديل الفرنسي بريان لاسمي (87).

ورفع بيليفيلد رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر.

وتابع باير ليفركوزن نتائجه السيئة حيث لم يفز في أي من مبارياته الخمس الاخيرة، لينتزع تعادلاً قاتلاً على أرضه من نادي العاصمة أونيون برلين.

افتتح التسجيل لاصحاب الارض التشيكي باتريك تشيك (38)، مسجلاً هدفه الـ 17 في الدوري هذا الموسم ليتحل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (20).

ردّ الفريق الضيف بثنائية غريشا بروميل (45 و50)، قبل أن يدرك ليفركوزن التعادل بفضل رأسية المدافع جوناثان تا (84).

وحقق لايبزيغ فوزه الثاني مقابل تعادل وخسارة بقيادة مدربه الجديد دومينيكو تيديكسو الذي حلّ خلفاً للمدرب الأميركي جيسي مارش بعد بداية هي الأسوأ للنادي الالماني منذ صعوده إلى النخبة في عام 2016.

وسجل أهداف لايبزيغ الدولي البرتغالي أندري سيلفا (21 من ركلة جزاء و61) والمجري دومينيك سوبوسلاي (47) والبديل الفرنسي كريستوفر نكونكو (58) صاحب تمريرتين حاسمتين أيضاً.

© 2022 AFP