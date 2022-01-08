بطولة إسبانيا: غرناطة يفرض على برشلونة المنقوص تعادلاً قاتلاً

خورخي غيريرو ا ف ب/ا ف ب

ردّة فعل حزينة للاعب برشلونة الاسباني الهولندي لوك دي يونغ بعدما سجّل غرناطة هدف التعادل في الدقيقة 89 من المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت 8 كانون الثاني/ديسمبر 2022

مدريد (أ ف ب) – فرض غرناطة على ضيفه برشلونة المنقوص تعادلاً قاتلاً 1-1 السبت ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، حارمًا إياه من تحقيق فوزه الثالث تواليًا في جميع المسابقات.

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وكان الفريق الكاتالوني في طريقه لحصد النقاط الثلاث قبل أن يتمكن النادي الاندلسي من توجيه ضربة قاسية لعشاق الـ "بلاوغرانا" بهدف التعادل عن طريق أنتونيو بويرتاس (89) بعدما كان الهولندي لوك دي يونغ منح التقدم لرجال المدرب تشافي هيرنانديس (57).

ولعب النادي الكاتالوني منقوصاً منذ الدقيقة 79 اثر لاعبه غابي عقب نيله بطاقتين صفراويين.

وتراجع برشلونة للمركز السادس برصيد 32 نقطة، فيما يحتل غرناطة المركز 12 بـ 24 نقطة.

وكان الفريق الضيف يمني النفس بالخروج بالنقاط الثلاث، إلاّ انّ أصحاب الارض خالفوا التوقعات عقب ضغط متواصل أعقب هدف برشلونة الاول، قابله تراجع برشلونة اثر طرد غافي لنيله بطاقتين صفراويين (79)، الامر الذي أثمر هدفًا صاعقًا قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي إثر ركلة ركنية لم يحسن دفاع برشلونة كثيرًا في ابعادها، وصلت الى بويرتاس على مشارف المرمى ليسدّد كرة قوية في الزاوية العليا.

وخاض البرازيلي ألفيش مباراته الاولى مع برشلونة في "لا ليغا" بعد ستة اعوام على رحيله، علمًا انه خاض مباراته الرسمية الاولى في محطته الثانية مع الفريق الكاتالوني خلال مباراة الكأس التي فاز بها على ليناريس من الدرجة الثالثة 2-1 في الدور 32 خلال منتصف الاسبوع.

وغاب عن برشلونة بعض اللاعبين للإصابة أو بسبب فيروس كورونا، أبرزهم الهولندي فرانكي دي يونغ وسيرجي روبرتو، بالإضافة الى الوافد الجديد من مانشستر سيتي فيران توريس.

وبعد نهاية الشوط الاوّل بالتعادل السلبي والذي شهد ايضًا الغاء هدف لدي يونغ بداعي التسلل في الدقيقة التاسعة، تمكن برشلونة من افتتاح التسجيل بعد 12 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني إثر كرة عرضية تابعها دي يونغ رأسية في شباك الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو (57).

ومع طرد غابي، ضغط أصحاب الارض بقوة وتمكنوا من خطف نقطة ثمينة في حين كانوا على وشك حصد النقاط الثلاث في اللحظات الاخيرة بعد هفوة من الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن لكن الأخير تمكن من انقاذ الموقف بتصديه لكرة ساقطة من الاسباني أنخل مونتورو (90+4).

وتعرض برشلونة لنكسة باصابة قلب دفاعه إريك غارسيا بتمزق في فخذه الأيمن ليغادر الملعب في الدقيقة (53)، تاركًا مكانه للفرنسي كليمان لانغليه.

-سوسييداد يوقف نزيف النقاط-

ووضع ريال سوسييداد حداً لسلسلة من ست مباريات من دون انتصار بعد فوزه على ضيفه سلتا فيغو 1-صفر.

وتمكن سوسييداد من ايقاف نزيف النقاط بعد ست مباريات لم يحرز فيها اي فوز مقابل تعادلين وأربع هزائم، ليتراجع الى المركز السابع بعدما كان تصدر ترتيب "لا ليغا" في بداية الموسم.

وتقدم سوسييداد الى المركز الرابع موقتًا مع 33 نقطة. فيما يحتل سلتا فيغو المركز 12 برصيد 23 نقطة.

على ملعب "انويتا"، سجّل لاعب الوسط ميكل أويارسابال هدف المباراة الوحيد (13) ليهدي أصحاب الارض النقاط الثلاث.

وجاء هدف أويارسابال في وقت مبكر بعد تسديدة عسراوية من داخل المنطقة اثر هجمة مرتدة (13).

وافتُتحت المرحلة السبت بفوز ليفانتي على ريال مايوركا 2-صفر.

سجّل لليفانتي هدفيه روبرتو سولدادو (47) وخوسيه لويس موراليس (90+7) في مباراة شهدت اهدار مايوركا ركلة جزاء عن طريق براين أوليفان (69)، ثمّ إلغاء هدف للضيوف لفرناندو نينيو (82).

كما طُرد من جانب ليفانتي لاعبه خوسيه كامبانيا (83).

ومنح الفوز ليفانتي متذيل الترتيب بعض الأمل بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، متأخراً بفارق خمس نقاط عن منطقة الامان، فيما يحتل مايوركا المركز 15 بـ 20 نقطة.

ويلعب ريال مدريد المتصدر وفالنسيا في وقت لاحق.

بور - دع/د ح

© 2022 AFP