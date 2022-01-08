بطولة إيطاليا: المهاجم إنسينيي من نابولي الى تورونتو لأربعة أعوام

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

وقّع مهاجم نابولي ومنتخب ايطاليا لورنتسو إنسينيي عقدًا لأربع سنوات مع تورونتو أف سي في الدوري الاميركي لكرة القدم

نيويورك (أ ف ب) – وقّع المهاجم الدولي قائد نابولي الإيطالي لورنتسو إنسينيي على عقد لمدة أربع سنوات لينضم بموجبه الى نادي تورونتو أف سي الكندي الذي يخوض غمار منافسات الدوري الأميركي للمحترفين بكرة القدم بدءًا من الأوّل من تموز/يوليو المقبل، بحسب ما أعلن النادي الكندي السبت.

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وسينضم ابن الثلاثين عامًا إلى فريقه الجديد في منتصف موسم الدوري الاميركي "أم أل أس" عقب انتهاء عقده مع النادي الايطالي في حزيران/يونيو المقبل.

وقاد إنسينيي المنتخب الإيطالي للظفر بلقب كأس أوروبا العام الماضي بعد الفوز في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" الشهير على صاحبة الأرض انكلترا بركلات الترجيح 3-2 اثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال بيل مانينغ رئيس تورنتو "هذا يوم تاريخي ومثير لنادينا. لورنتسو لاعب مهاجم من الطراز العالمي في قمة مسيرته الكروية. لقد كان بطلاً لأوروبا مع إيطاليا وقدم عروضاً قوية في أكبر البطولات خلال مسيرته مع فريقه".

وأضاف "يملك لورنتسو موهبة لتغيير مجرى المباريات. يخوض كل مباراة بفرح وشغف، وسوف يحب معجبونا وداعمونا مشاهدته".

وفشل تورونتو العام الماضي في بلوغ الادوار الإقصائية بعدما وصل إلى نهائي الدوري ثلاث مرات في المواسم الخمسة السابقة، ليحرز اللقب عام 2017، فيما لم يحالفه الحظ عامي 2016 و2019.

ويحذو إنسينيي حذو مواطنه سيباستيان جيوفينكو الذي غادر يوفنتوس منتقلًا الى تورونتو ليدافع عن قميصه بين عامي 2015 و2019.

سجّل إنسينيي 114 هدفًا في 416 مباراة مع نابولي، فيما أحرز عشرة اهداف للمنتخب الايطالي في خلال 53 مباراة دولية، كما شارك في كأس العالم 2014 في البرازيل.

وقال بوب برادلي مدرب تورونتو "نتطلع جميعًا لانضمام لورنتسو إلينا. لديه القدرة على خلق الفرص لنفسه ولزملائه في الفريق. بعد أن شاهدته لسنوات عديدة، أعرف أيضًا أنه لاعب يعمل من أجل الفريق".

وتابع "لورنتسو هو نوع اللاعب الذي تأتي لمشاهدته لأنه توجد دائمًا فرصة أن يفعل شيئًا لا يُنسى".

من المقرر أن يخوض تورونتو مباراته الاولى بعد دخول عقد إنسينيي حيز التنفيذ في الثاني من تموز/يوليو المقبل على أرضه امام سياتل، قبل أن يواجه سان خوسيه في التاسع منه.

© 2022 AFP