كأس إنكلترا: سيتي يعبر بسهولة إلى الدور الرابع رغم كورونا

كول بالمر (وسط) خلال فوز فريقه مانشستر سيتي على سويندون من الدرجة الثانية في كأس إنكلترا لكرة القدم أدريان دينيس ا ف ب/ا ف ب

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سويندون (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – لم يتأثر فريق مانشستر سيتي الإنكليزي بغياب مدربه الإسباني بيب غوارديولا وسبعة من لاعبيه جراء فيروس كورونا، ليحقق فوزاً سهلاً 4-1 على سويندون من الدرجة الثانية، ويعبر إلى الدور الرابع من كأٍ إنكلترا لكرة القدم الجمعة.