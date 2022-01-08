كأس انكلترا: كامبريدج يصعق نيوكاسل ويقصيه من الدور الثالث

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لاعبو كامبريدج يونايتد يحتفلون بعد الفوز على نيوكاسل 1-صفر في الدور الثالث من كأس انكلترا

لندن (أ ف ب) – حقق كامبريدج يونايتد من الدرجة الثالثة مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه نيوكاسل من الدور الثالث لمسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بعد فوزه عليه 1-صفر السبت.

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خاض الدولي الانكليزي كيران تريبييه مباراته الاولى مع نيوكاسل بعد انضمامه اليه قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية، وهي اولى صفقات نيوكاسل منذ تسلّم صندوق الإستثمارات السعودي ملكية النادي.

ويعيش نيوكاسل الذي يقبع في المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الممتاز، ظروفًا صعبة حيث فاز بمباراة يتيمة مقابل 8 تعادلات و10 هزائم في "البريميرليغ" هذا الموسم، قبل أن تزيد خسارته المذلّة امام فريق من الدرجة الثالثة جراحه، وذلك تحت انظار جماهيره الغاضبة في ملعبه "سان جيمس بارك".

سجّل جو أيرونسايد هدف المباراة الوحيد بعد 11 دقيقة من إنطلاق الشوط الثاني اثر تسديدة من مسافة قريبة عقب معمعة داخل المنطقة.

وأُلغي هدفان لنيوكاسل خلال اللقاء، فيما أضاع البرازيلي جولينتون فرصة ذهبية للتسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع، الا أنّ الحارس البلغاري ديميتار ميتوف تصدى للمحاولة.

وبخلاف نيوكاسل، تخطى ليستر سيتي كثرة الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات ليفوز على واتفورد 4-1.

سجّل اهداف ليستر كل من البلجيكي يوري تيليمانس (7 من ركلة جزاء) وجيمس ماديسون (25) وهارفي بارنيس (54) ومارك البرايتون (85).

وعوض كريستال بالاس تأخره ليهزم ميلوول 2-1 في دربي جنوب لندن.

واكتسح برينتفورد نظيره بورت فالي 4-1، فيما ودّع بيرنلي من الدوري الممتاز المسابقة بخسارته أمام ضيفه هدرسيفيلد 1-2.

© 2022 AFP