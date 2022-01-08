مقتل ثلاثة من رجال الدرك في انفجار عبوة يدوية الصنع في النيجر (الرئيس)

رئيس النيجر محمد بازوم في مؤتمر المناخ في غلاسكو في 01 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

نيامى (أ ف ب) – أعلن رئيس النيجر محمد بازوم أن ثلاثة من رجال الدرك قتلوا الجمعة في انفجار لغم يدوي الصنع في منطقة تورودي (جنوب غرب) بالقرب من بوركينا فاسو.

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وقال محمد بازوم في تهانيه بمناسبة رأس السنة الجديدة "أفكر بشكل خاص في عائلات ثلاثة من رجال الدرك الذين لقوا حتفهم اليوم (الجمعة) بالقرب من تورودي في أعقاب انفجار لغم وضعه إرهابيون مجرمون على الطريق".

وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الدركيين الثلاثة، وهم عناصر من قوات خاصة في عملية ضد الجهاديين، قُتلوا "عندما مرت آليتهم فوق عبوة ناسفة" على الطريق الذي يربط مقاطعة تورودي بحدود بوركينا فاسو.

وأضاف هذا المصدر أن ثلاثة من رجال الدرك على الأقل أصيبوا في الانفجار نفسه.

وتقع مقاطعة تورودي في جنوب غرب منطقة تيلابيري الواقعة في ما يسمى بمنطقة "الحدود الثلاثة" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي والتي أصبحت معقلا للجهاديين في منطقة الساحل، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى.

وكان محمد بازوم يتحدث الجمعة في حفل في مقر الرئاسة قدم خلاله مسؤولون عسكريون ومدنيون نيجيريون ودبلوماسيون أجانب تهنئتهم برأس السنة الجديدة لرئيس الدولة.

وبشأن مسألة "تحدي مكافحة الإرهاب"، قال بازوم إن النيجر "تدخل العام 2022 بالتصميم نفسه" و"تعتمد في ذلك على قوات دفاعية وأمنية أكثر خبرة ومجهزة بشكل أفضل".

ويشهد غرب النيجر منذ سنوات هجمات لجماعات إسلامية على الرغم من الانتشار الكثيف للقوات الوطنية المناهضة للجهاديين وحال الطوارئ السارية.

© 2022 AFP