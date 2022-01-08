واشنطن تؤكد مجددا دعمها فيلنيوس في مواجهة بكين

بيتراس مالوكاس ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تظهر لافتة تدل على المكتب التمثيلي لتايوان في فيلنيوس

واشنطن (أ ف ب) – جددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة تأكيدها "دعم الولايات المتحدة القوي" للاتحاد الأوروبي وليتوانيا في مواجهة الصين المتهمة بعرقلة صادرات ليتوانية احتجاجا على قرار السماح لتايوان بفتح مكتب تمثيلي في فيلنيوس.

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في تشرين الثاني/نوفمبر، افتتحت تايبيه مكتب تمثيل في ليتوانيا تحت اسم تايوان، ما أثار غضب الصين.

وقال مكتب الممثلة التجارية الأميركية في بيان إن "كاترين تاي تحدثت اليوم مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس وأعربت عن دعم الولايات المتحدة القوي للاتحاد الأوروبي وليتوانيا في مواجهة الإكراه الاقتصادي من جانب جمهورية الصين الشعبية".

وشكّل سماح ليتوانيا لتايبيه بفتح مكتب رسمي مستخدمة اسم تايوان خطوة دبلوماسية مهمة تحدّت حملة ضغط شنتها بكين.

وترفض الصين أي استخدام لاسم "تايوان" يضفي شرعية دولية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتوعدت بالاستيلاء عليها يوما ما بالقوة إذا لزم الأمر.

ردا على ذلك، عمدت بكين إلى الحد من علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع ليتوانيا.

وتشكو الشركات الليتوانية التي تتعامل مع الصين من عقبات تجارية.

وشددت تاي الجمعة على "أهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لمواجهة السلوك الدبلوماسي والاقتصادي القسري، عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، حسب البيان.

وكانت تاي تحدثت الأربعاء هاتفيا مع وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس، وعبرت عن "الدعم القوي والمتواصل" من جانب الولايات المتحدة.

© 2022 AFP