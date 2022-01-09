بطولة إسبانيا: اشبيلية يواصل الضغط على ريال مدريد وبيتيس نزيف النقاط

لاعبو اشبيلية يحتفلون بهدف الفوز في مرمى خيتافي (1-صفر) في الدوري الإسباني في التاسع من كانون الثاني/يناير 2022.

مدريد (أ ف ب) – واصل إشبيلية ضغطه على ريال مدريد المتصدر عندما تغلب على ضيفه خيتافي 1-صفر، فيما استمر جاره الأندلسي ريال بيتيس في نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه رايو فايكانو 1-1 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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على ملعب "رامون بيسخوان سانشيس" في إشبيلية، حسم الفريق الأندلسي موقعته أمام الفريق المدريدي مبكرا بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 22 عبر رافايل مير فيسنتي.

وكان الهدف كافيا لتحقيق اشبيلية لفوزه الثاني تواليا والخامس في مبارياته الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 44 نقطة مقلصا الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين النادي الملكي الفائز على ضيفه فالنسيا 4-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ولعب ريال مدريد مباراة أكثر كانت مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين ضد مضيفه أتلتيك بلباو (2-1)، كونه سيخوض الاسبوع المقبل مسابقة الكأس السوبر المحلية في السعودية حيث يلاقي غريمه التقليدي برشلونة في نصف النهائي.

في المقابل، توقفت صحوة خيتافي عند فوزين متتاليين على اوساسونا وريال مدريد فمني بخسارته العاشرة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي الثانية على ملعب "تيريسا ريفيرو" في العاصمة مدريد، تلقى ريال بيتيس ضربة موجعة في الدقيقة 33 بطرد لاعب وسطه أليكس مورينو، لكن ذلك لم يمنعه من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر سيرخيو كاناليس.

وانتظر رايو فايكانو الدقيقة 70 لإدراك التعادل عبر المدافع الألباني إيفان باليو.

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها ريال بيتيس في تحقيق الفوز بعد خسارتين متتاليتين، لكنه استعاد مركزه الثالث برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد الفائز على سلتا فيغو 1-صفر السبت في افتتاح المرحلة.

وبات ريال بيتيس مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز أتلتيكو مدريد حامل اللقب (32 نقطة) على مضيفه فياريال لاحقا.

في المقابل، فشل رايو فايكانو في استغلال تعثر برشلونة أمام مضيفه غرناطة (1-1) السبت لانتزاع المركز السادس منه، فبقي سابعا برصيد 31 نقطة مقابل 32 للفريق الكاتالوني.

ويلعب لاحقا أيضا أوساسونا مع قادش، وألافيس مع أتلتيك بلباو.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء إسبانيول مع إلتشي.

© 2022 AFP