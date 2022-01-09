بطولة إسبانيا: اشبيلية يواصل الضغط على ريال مدريد وبيتيس نزيف النقاط

لاعبو اشبيلية يحتفلون بهدف الفوز في مرمى خيتافي (1-صفر) في الدوري الإسباني في التاسع من كانون الثاني/يناير 2022.

مدريد (أ ف ب) – واصل إشبيلية ضغطه على ريال مدريد المتصدر عندما تغلب على ضيفه خيتافي 1-صفر، فيما استمر جاره الأندلسي ريال بيتيس في نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه رايو فايكانو 1-1 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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على ملعب "رامون بيسخوان سانشيس" في إشبيلية، حسم الفريق الأندلسي موقعته أمام الفريق المدريدي مبكرا بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 22 عبر رافايل مير فيسنتي.

وكان الهدف كافيا لتحقيق اشبيلية لفوزه الثاني تواليا والخامس في مبارياته الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 44 نقطة مقلصا الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين النادي الملكي الفائز على ضيفه فالنسيا 4-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ولعب ريال مدريد مباراة أكثر كانت مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين ضد مضيفه أتلتيك بلباو (2-1)، كونه سيخوض الاسبوع المقبل مسابقة الكأس السوبر المحلية في السعودية حيث يلاقي غريمه التقليدي برشلونة في نصف النهائي.

في المقابل، توقفت صحوة خيتافي عند فوزين متتاليين على اوساسونا وريال مدريد فمني بخسارته العاشرة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي الثانية على ملعب "تيريسا ريفيرو" في العاصمة مدريد، تلقى ريال بيتيس ضربة موجعة في الدقيقة 33 بطرد لاعب وسطه أليكس مورينو، لكن ذلك لم يمنعه من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر سيرخيو كاناليس.

وانتظر رايو فايكانو الدقيقة 70 لإدراك التعادل عبر المدافع الألباني إيفان باليو.

وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها ريال بيتيس في تحقيق الفوز بعد خسارتين متتاليتين، لكنه استعاد مركزه الثالث برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد الفائز على سلتا فيغو 1-صفر السبت في افتتاح المرحلة.

في المقابل، فشل رايو فايكانو في استغلال تعثر برشلونة أمام مضيفه غرناطة (1-1) السبت لانتزاع المركز السادس منه، فبقي سابعا برصيد 31 نقطة مقابل 32 للفريق الكاتالوني.

وبدوره فشل أتلتيكو مدريد حامل اللقب في استغلال تعثر ريال بيتيس لانتزاع المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه فياريال 2-2.

وكان أتلتيكو مدريد البادئ بالتسجيل عبر الدولي الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقة العاشرة، لكن فياريال رد بثنائية حيث أدرك مدافعه باو توريس التعادل (29)، ومنحه مدافعه الآخر ألبرتو مورينو التقدم مطلع الشوط الثاني (58)، قبل أن يدرك لاعب وسط جمهورية إفريقيا الوسطى جوفري كوندوغبيا التعادل في الدقيقة 67.

وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الرابع برصيد 33 نقطة مقابل 29 نقطة لفياريال الثامن.

وأوقف أوساسونا سلسلة نتائجه المخيبة في مبارياته العشر الأخيرة وحقق فوزه السادس هذا الموسم عندما عمق جراح ضيفه قادش بالفوز عليه بهدفين نظيفين سجلهما الكرواتي أنتي بوديمير (38) وكيكي بارخا (48).

ويعود الفوز الأخير لأوساسونا إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما تغلب على مضيفه فياريال 2-1، تعادل بعده في خمس مباريات وخسر مثلها قبل أن يتغلب على قادش اليوم.

وصعد أوساسونا الى المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة مقابل 14 نقطة لقادش التاسع عشر قبل الاخير والذي مني بخسارته العاشرة هذا الموسم.

وتخلص ديبورتيفو ألافيس مؤقتا من المركز الثامن عشر، أحد ثلاثة مراكز مؤدية الى الدرجة الثانية، بتعادله مع ضيفه أتلتيك بلباو سلبا.

ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 17 نقطة وصعد إلى المركز السابع عشر، آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولى، بفارق نقطة واحدة أمام إلتشي الذي دخل منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية، بانتظار مباراته مع مضيفه إسبانيول الإثنين في ختام المرحلة.

ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع مع مباراة أكثر.

© 2022 AFP