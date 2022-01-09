بطولة فرنسا: نيس يستعيد المركز الثاني بعشرة لاعبين

داميان ميير ا ف ب

أمين غويري يحتفل بعد تسجليه لنيس ضد بريست في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 9 كانون الثاني/يناير 2022

باريس (أ ف ب) – استعاد نيس المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه 3-صفر على مضيفه بريست الاحد رغم خوضه غالبية اللقاء بعشرة لاعبين، ضمن منافسات المرحلة العشرين.

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وعاد فريق المدرب كريستوف غالتييه الى الوصافة على حساب مرسيليا الفائز على بوردو الجمعة، بفارق الاهداف، علمًا ان مرسيليا خاض مباراة أقل.

ورفع نيس رصيده الى 36 نقطة، إلا أنه لا يزال متأخرًا بفارق 10 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر الذي يحل على ليون الثالث عشر لاحقًا.

منح الدنماركي كاسبر دولبرغ التقدم للضيوف بعد مرور 13 دقيقة، قبل أن يطرد مورغان شنايدرلين في الدقيقة 20 ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف على كريستوف هيريل.

سيطر بريست على المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 62 في المئة وتحصل على 26 تسديدة، بينها 10 بين الخشبات الثلاث وسط تألق حارس مرمى الضيوف الارجنتيني والتر بينيتيس.

وتمكن نيس من مضاعفة النتيجة قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة بعد كرة خالصة من أمين غويري الى الجزائري أندي ديلور، قبل أن يضيف غويري نفسه الثالث مسجلا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

© 2022 AFP