دورة أديلايد: بارتي تحقق اللقب وتؤكد أنها المرشحة الأبرز لأستراليا المفتوحة

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الأسترالية آشلي بارتي مع كأس دورة أديلايد في أسترليا بعد فوزها في النهائي على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في 9 كانون الثاني/يناير 2022

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – أظهرت المصنفة أولى عالميًا الأسترالية آشلي بارتي لماذا ستكون المرشحة الأبرز للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بتحقيقها الأحد لقب دورة أديلايد التحضيرية بفوزها في النهائي على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 6-3، 6-2.

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لم تحتج بارتي الى أكثر من 64 دقيقة لتتفوق على المصنفة 14 عالميًا والسابعة في الدورة، لتحقق لقبها الرابع عشر في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي.

قدمت ابنة الـ25 عامًا مستويات مميزة طيلة الاسبوع وتفوقت على العديد من اللاعبات المصنفات في مراكز متقدمة في طريقها الى النهائي.

بعد أن أعفيت من الدور الاول، أقصت في الثاني الاميركية الواعدة كوكو غوف (22 عالميًا)، ومن ثم مواطنة الاخيرة صوفيا كينن الثانية عشرة وبطلة أستراليا المفتوحة عام 2020 وبعدها البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة وبطلة رولان غاروس 2020.

قالت بعد الفوز "لقد قدمت أسبوعًا رائعًا، تمكنت من العمل بشكل تصاعدي من خلال كل مباراة".

وتابعت بطلة رولان غاروس 2019 "لقد تحسنت وتطورت".

لا تزال بارتي المتوجة العام الماضي بلقب ويمبلدون، تبحث عن لقب أول في أستراليا المفتوحة التي تنطلق نهاية الأسبوع المقبل، إذ تبقى أفضل نتيجة لها بلوغها الدور نصف النهائي عام 2020 فيما خرجت من دور الثمانية العام الفائت.

وتابعت "شعرت ربما أنه بشكل عام كان إرسالي خلال الاسبوع سلاحًا قويًا. شعرت أنني عانيت لإيجاد الايقاع قليلا في بداية الاسبوع وتمكنت من التحسن بشكل تدريجي".

اسد/ر م

© 2022 AFP