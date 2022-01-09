دورة ملبورن: هاليب تحقق لقبها الأول منذ 16 شهرًا

الرومانية سيمونا هاليب مع كأس دورة ملبورن في كرة المضرب بعد فوزها في النهائي على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا في 9 كانون الثاني/يناير 2022

ملبورن (أ ف ب) – أحرزت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالميًا سابقًا، لقبها الاول منذ 16 شهرًا بفوزها الأحد في نهائي دورة ملبورن الاستعدادية على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-2، 6-3، قبل قرابة الأسبوع من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

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وأظهرت المصنفة عشرون عالميًا حاليًا أنها جاهزة بدنيًا للعودة الى مستوياتها بعد أن أبعدتها الإصابة عن العديد من البطولات الموسم الماضي أبرزها رولان غاروس، ويمبلدون وأولمبياد طوكيو، في تحضير مثالي لأستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 الحالي.

ولم تحقق هاليب، المتوجة بلقبين كبيرين في مسيرتها (رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019)، أي كأس منذ فوزها بدورة روما في أيلول/سبتمبر 2020، بسبب تمزق في ربلة الساق أدى إلى غيابها عن النصف الثاني من 2021 وسقوطها لفترة وجيزة خارج المراكز العشرين الأولى للمرة الأولى منذ عام 2013.

لكنه ابنة الـ30 عامًا عادت إلى لياقتها الكاملة وأثبتت أنها قادرة على المنافسة على أعلى المستويات، بعد فوزها بلقبها رقم 23 في مسيرتها الاحترافية على ملعب "رود لايفر أرينا" العريق.

قالت وصيفة أستراليا المفتوحة عام 2018 "فلنستمر في تحقيق الانتصارات لأني أحب هذا الشعور".

في وقت سابق، حققت الاميركية أماندا أنيسيموفا (78 عالميًا) لقب الدورة الثانية في ملبورن بفوزها في النهائي على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش (107 عالميًا) 7-5، 1-6، 6-4، لتحقق ابنة العشرين عامًا لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية.

© 2022 AFP