دوري "أن بي ايه": ميامي يسقط صنز المتصدر وانتصار ثامن تواليًا لغريزليز

هاري هاو غيتي/ا ف ب

لقطة من مباراة لوس أنجليس كليبيرز وممفيس غريزليز على ملعب ستايبلس سنتر في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 8 كانون الثاني/يناير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق كل من تايلر هيرو ودانكن روبنسون أعلى رصيد له هذا الموسم مع 33 و27 نقطة تواليًا، ليقودا ميامي هيت المنقوص الى الفوز على متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين فينيكس صنز 123-100 السبت، في أمسية شهدت الانتصار الثامن تواليًا لممفيس غريزليز وسقوط العديد من فرق المقدمة.

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وقاد الثنائي ليلة مميزة لميامي الذي عادل رقم قياسي في النادي بتسجيله 22 ثلاثية في مباراة واحدة، ثماني منها كانت من نصيب روبنسون الذي سجل محاولتين مهمتين في البرع الأخير أحبطتا محاولة عودة لصنز.

وغاب 11 لاعبًا عن ميامي، ثالث المنطقة الشرقية، لأسباب عددة، بينهم نجمه جيمي باتلر.

كان دنفن بوكر أفضل مسجل في صنز برصيد 26 نقطة و20 لميكال بريدجز، علمًا أن الفريق اكتفى بالتسجيل بنسبة 38 في المئة في المباراة لتتوقف سلسلة من ثلاثة انتصارات تواليًا ويتعرض متصدر الدوري والمنطقة الغربية للخسارة التاسعة هذا الموسم.

في لوس أنجليس، سجل جارين جاكسون 26 نقطة ليقود ممفيس غريزليز لانتصاره الثامن تواليًا، جاء على حساب كليبيرز 123-108.

قال براد جونز مساعد مدرب غريزليز "أفصل ما في جارين أنه يمكن أن يلعب بعدة أساليب. عانوا كليبيرز للتعامل معه".

وغاب عن ممفيس جا مورانت لإصابة في الفخذ وخسروا جهود الكندي ديلون بروكس في أوائل الربع الثاني بعد أن تعرض لإصابة في كاحله.

وعزز ممفيس مركزه الرابع في الغربية مع 27 انتصارًا مقابل 14 هزيمة، فيما يحتل كليبيرز المركز التاسع (19-21).

في تشارلوت، ورغم تسجيل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 43 نقطة و12 متابعة، لم تكن كافية لتجنيب ميلووكي باكس حامل اللقب ورابع الشرقية الخسارة أمام هورنتس بنتيجة 114-106.

كما سقط يوتا جاز، ثالث الغربية، أمام إنديانا بايسرز صاحب المركز الثالث عشر في الشرقية بنتيجة 125-113.

وفي بوسطن، حقق جايلن بروان أول تريبل دابل في مسيرته مع 22 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود سلتيكس للثأر من نيويورك نيكس بفوزه عليه 99-75 بعد أن سقط ضده قبل ليلتين.

© 2022 AFP