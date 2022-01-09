رالي دكار: المرحلة السابعة من نصيب لوب والعطية يستمر في الصدارة

الرياض (أ ف ب) – حسم السائق الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم في الراليات تسع مرات (برودرايف)، المرحلة السابعة من رالي دكار في صالحه الاحد، في حين استمر القطري ناصر العطية (تويوتا) في الصدارة.

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وسمح الفوز للوب باستعادة المركز الثاني في الترتيب العام من السعودي يزيد الراجحي على الرغم من معاناة سيارة الاول من مشاكل في المحرك في نهاية مرحلة اليوم.

وقال لوب "واجهنا مشاكل في الكيلومترات الخمسين الاخيرة، وكنا نتساءل عن مدى قدرتنا في انهاء المرحلة".

وعن امكانية التفوق على العطية الذي يتقدم عليه بفارق مريح قدره 45 دقيقة قال لوب "لا وجود لأي خطة. سنقوم بواجبنا ونرى كيف ستسير الامور".

ويبدو العطية في طريقه للتتويج برالي دكار للمرة الرابعة في مسيرته اذا لم يتعرض لأي حادث وقال في هذا الصدد "الاولوية الان ان نعطي كل ما لدينا يوما بعد يوم ونأمل ان نحصد الثمار في النهاية".

في المقابل، يحتل الراجحي المركز الثالث متخلفا بأكثر من 8 دقائق عن لوب.

وفي فئة الدراجات، تبخر حلم الاسترالي دانيال ساندرز باحراز اللقب بعد ان بات خارج المنافسة عندما سقط عن دراجته عند نقطة الارتباط لدى خط الانطلاق ونقل عل اثر ذلك الى المستشفى لكنه لا يعاني سوى من رضوض بسيطة.

في المقابل، اهدر الانكليزي سام سندرلاند الذي بدأ هذه المرحلة متصدرا اكثر من 20 دقيقة، وحذا حذوه وصيفه النمسوي ماتياس فالكنر لكنه احتفظ بمركزه.

وانتزع الفرنسي ادريان فان بيفيرين المركز الاول في الترتيب العام في نهاية المرحلة التي كان الفوز فيها من نصيب التشيلي خوسيه كورنيخو فلوريمو.

وقال فان بيفيرين الذي لم يكمل الرالي في اخر 4 مشاركات له وحل حاديا عشر في مرحلة اليوم "بعد كل ما حصل معي في السنوات السابقة، فإن شعوري رائع حاليا".

© 2022 AFP