كأس أمم إفريقيا: الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو بثنائية أبو بكر

مهاجم المنتخب الكاميروني أبو بكر فانسان (يمين) يحتفل بتسجيله هدفه الشخصي الثاني في مرمى بوركينا فاسو (2-1) في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في ياوندي في التاسع من كانون الثاني/يناير 2022.

ياوندي (أ ف ب) – استهلت الكاميرون مشوارها نحو اللقب السادس في تاريخها بقلب الطاولة على بوركينا فاسو بثنائية لمهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر 2-1 الأحد على ملعب "بول بيا" في ياوندي في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ33 لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم.

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وكانت بوركينا فاسو البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط روان الفرنسي غوستافو سانغاريه في الدقيقة 24، وردت الكاميرون بثنائية لقائدها أبو بكر من ركلتي جزاء (40 و45+3.

وتصدرت الكاميرون، حاملة اللقب خمس مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، المجموعة الاولى برصيد ثلاث نقاط بانتظار المباراة الثانية التي تقام لاحقا بين اثيوبيا والرأس الأخضر.

وعانت الكاميرون الأمرين لتخطي عقبة بوركينا فاسو التي خاضت المباراة في غياب أربعة إلى خمسة لاعبين" إضافة الى مدربها كامو مالو بسبب فيروس "كوفيد-19".

وكان المنتخب الكاميروني الطرف الأفضل منذ البداية وضغط بقوة بحثا عن التسجيل المبكر لكن دون خطورة كبيرة على مرمى البوركينابيين الذين نهجوا الهجمات المرتدة.

وكاد أبو بكر يفتتح التسجيل بعد مجهود فردي امام المنطقة انهاه بتسديدة قوية بعيدا عن الخشبات الثلاث (7).

وردت بوركينا فاسو بهجمة منسقة وصلت من خلال الكرة الى لاعب وسط أجاكسيو الفرنسي سيريل بايالا خلف الدفاع فحاول التوغل داخل المنطقة لكن حارس مرمى اياكس امستردام الهولندي أندريه أونانا خرج في توقيت مناسب وابعدها الى التماس (17).

وانقذ مدافع سياتل سوندرز الأميركي نوهو تولو مرمى الكاميرون من هدف محقق عندما أبعد كرة رأسية لنجم أستون فيلا الإنكليزي برتران تراوريه من مسافة قريبة من باب المرمى قبل ان يشتتها الدفاع لتصل إلى سانغاريه في الجهة اليمنى الذي لعبها عرضية ارتطمت بالعارضة وتهيأت أمام تراوريه في الجهة اليسرى فلعبها عرضية مرة أخرى فشل أونانا في إبعادها فتهيأت أمام سانغاريه الذي تابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (24).

ونزلت الكاميرون بكل ثقلها بحثا عن التعادل دون خطورة قبل أن تحصل على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" اثر عرقلة لاعب وسط نابولي الايطالي اندريه زامبو أنغيسا للعرقلة من قبل تراوريه (37) فانبرى لها أبو بكر بنجاح على يسار حارس مرمى شارلروا البلجيكي هيرفيه كوفي (40).

وحصلت الكاميرون على ركلة جزاء ثانية اثر تدخل مدافع نهضة بركان المغربي إيسوفو دايو على تولو داخل المنطقة فانبرى لها مرة اخرى ابو بكر واسكنها على يمين الحارس كوفي (45+3).

وكانت بوركينا فاسو صاحبة الافضلية مطلع الشوط الثاني وكاد تراوريه يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة من 30 مترا ابعدها أونانا بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (47).

وأنقذ أونانا مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لبايالا من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (55).

وظنت الكاميرون انها عززت تقدمها بهدف ثالث اثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها لاعب وسط يونغ بويز السويسري نيكولاس مومي نيامالو بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من الحارس كوفي وارتطمت بابو بكر المندفع من الخلف وعانقت الشباك (59)، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على الأخير اثر اللجوء لتقنية "في أيه آر".

وجرب أنغيسا حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة ارتطمت بقدم احد المدافعين ولامست القائم الأيسر (74).

© 2022 AFP