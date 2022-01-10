بدء المحادثات الأميركية-الروسية في جنيف (مصدر أميركي)

دوني باليبوز تصوير مشترك/ا ف ب

اعلام أميركية وروسية في مقر البعثة الأميركية الدائمة في جنيف في العاشر من كانون الثاني/يناير 2022 في إطار محادثات بين البلدين بشأن أوكرانيا خصوصا

جنيف (أ ف ب) – انطلقت محادثات أميركية-روسية حساسة جدا في جنيف الاثنين، على خلفية مخاوف غربية من احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيا فيما تطالب موسكو بتخفيف نفوذ الدول الغربية عند حدودها.

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وبدأ الاجتماع عند الساعة 08,55 بالتوقيت المحلي (الساعة 07,55 ت غ) في مقر البعثة الأميركية في المدينة السويسرية بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأميركية ويندي شيرمان والروسي سيرغي ريابكوف على ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية.

وصل الوفد الروسي بعيد الساعة 08,30 في موكب سيارات بعد الوفد الأميركي وسط حراسة امنية مشددة.

ويقع مقر بعثة الولايات المتحدة في جنيف على بعد امتار من البعثة الروسية على مقربة من مقر الأمم المتحدة.

وهي المرة الثالثة التي تلتقي فيها شيرمان وريابكوف في جنيف منذ لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن في حزيران/يونيو على ضفة بحيرة ليمان.

والتقى ريابكوف وشيرمان مرة أولى في 28 تموز/يوليو في بعثة الولايات المتحدة الدائمة قبل أن يلتقيا في 30 أيلول/سبتمبر في بعثة روسيا.

ويطلق هذا اللقاء الثالث أسبوعا من الحركة الدبلوماسية المكثفة في محاولة خصوصا لنزع فتيل أزمة متفجرة تتمحور على أوكرانيا.

ونقلت وكالة انترفاكس للانباء عن ريابكوف قوله بعد عشاء عمل مساء الأحد مع شيرمان استمر ساعتين "المحادثات معقدة ولا يمكن أن تكون بسيطة".

ومن المقرر عقد مؤتمرات صحافية بعد ظهر الاثنين.

واتخذت كل من موسكو وواشنطن مواقف حادة قبل هذه المفاوضات. فحذرت واشنطن من خطر وقوع "مواجهة" فيما استبعدت موسكو أي تنازل.

وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا على تجنب "عدوان جديد على اوكرانيا" واختيار السبيل الدبلوماسي في حين أن الكرملين الذي يتعرض لضغوط من أجل سحب قواته من الحدود الأوكرانية، يطلب من الدول الغربية ضمانات حول أمن أوروبا وخصوصا ألا يتسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

وإضافة إلى هذه المحادثات، يعقد اجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الأربعاء في بروكسل ولقاء في فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لاشراك الأوروبيين الذين يخشون أن يتم تهميشهم.

وتتهم الدول الغربية وكييف الروس بحشد نحو مئة ألف عسكري عند حدود أوكرانيا تحضيرا لغزو محتمل وقد هددت بوتين بعقوبات "هائلة" غير مسبوقة في حال هاجم أوكرانيا مجددا.

وقد تصل هذه العقوبات إلى حد منع روسيا من استخدام النظام المالي العالمي وعدم وضع خط انانبيب الغاز "نورد ستريم 2" في الخدمة خلافا لرغبة موسكو.

© 2022 AFP