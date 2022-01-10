دوري "أن بي ايه": ووريرز يحتفل بعودة تومسون بعد غياب 31 شهرًا بالفوز

كلاي تومسون خلال النشيد الوطني في مباراته الاولى بعد عودته من الاصابة إثر غياب 31 شهرًا عن غولدن ستايت ووريرز قبل المباراة ضد كليفلاند كافالييرز على ملعب "تشايس أرينا" في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 9 كانون الثاني/يناير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – بعد غياب 31 شهرًا بسبب الإصابة، عاد كلاي تومسون المتوّج بلقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ثلاث مرات إلى المنافسات، ليحتفل فريقه غولدن ستايت ووريرز بـ"كلاي داي" بأفضل طريقة ممكنة بفوزه على ضيفه كليفلاند كافالييرز 96-82 الأحد.

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حظي تومسون المتوّج باللقب مع ووريرز أعوام 2015، 2017 و2018 بترحيب حار واستقبل استقبال الابطال في أول مباراة له في "تشايس أرينا" في سان فرانسيسكو الذي بات منذ أيلول/سبتمبر 2019 الملعب المعتمد من قبل الفريق.

سجّل تومسون أول نقاط ووريرز في المباراة وسط تصفيق حار، قبل أن يشعل المدرجات بسلة ساحقة قبل 2:56 دقيقتين من نهاية الشوط الاول، متجاوزًا لاعب ارتكاز كليفلاند جاريت ألين ومسجلا السلة بمواجهة لاعبَين من الخصم.

وقبل الدخول الى الاستراحة، سجّل الثلاثية الاولى.

أنهى اللقاء برصيد 17 نقطة، مع 7 تسديدات ناجحة من أصل 18 محاولة في 20 دقيقة خاضها، والتقط ثلاث متابعات وقام بتصد للكرة في طريق ووريرز الى انتصار ثان تواليًا رافعًا رصيده الى 30 فوز مقابل تسع هزائم، متساويًا مع فينيكس صنز كأفضل رصيد في الدوري.

قال بعد المباراة "كنت سعيد جدًا لمجرّد تواجدي على أرض الملعب والقيام بما أحب. أستعيد إيقاعي، إنه شعر رائع".

خاض تومسون (31 عامًا) آخر مباراة في الدوري في 13 حزيران/يونيو 2019 عندما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في المباراة السادسة من الدور النهائي عندما توّج تورونتو رابتورز باللقب. كان في طريق عودته من تلك الإصابة قبل أن يتعرّض، بعد أكثر من 17 شهرًا، لتمزّق في وتر أخير في رجله اليمنى.

واحتقل زملاء تومسون، بمن فيهم ستيفن كوري ودرايموند غرين، بعودته قبل المباراة بعد أن دخلوا الى عملية الإحماء وهم يرتدون القميص رقم 11 الخاص به.

وعند تقديم الفريق قبل صافرة البداية، ارتفعت الأصوات بشكل هائل وسط هدير في الملعب عند ذكر اسمه.

قال في هذا الصدد "كان شعورًا لا يصدق. الترحيب في بداية المباراة...أنا فقط ممتن لهؤلاء الجماهير. كانت ليلة مميزة. لن أنسى هذه الليلة أبدًا".

كان كوري أفضل مسجل في ووريرز مع 28 نقطة، فيما بدأ غرين المصاب أساسيًا فقط لكرة البداية احتفاء بعودة تومسون قبل أن يخرج طيلة المباراة.

قال المدرّب ستيف كير "كنت مذهولا من اتزانه وثقته بعد غياب لفترة طويلة".

في أبرز المباريات الاخرى، حقق ممفيس غريزليز رقمًا قياسيًا في النادي بانتصار تاسع تواليًا، بتفوقه على لوس أنجليس ليكرز 127-119، فيما حقق السلوفيني لوكا دونتشيتش تريبل دابل (22 نقطة، 14 متابعة و14 تمريرة حاسمة) ليقود دالاس مافريكس للفوز 113-99 على شيكاغو بولز، منهيًا سلسلة من تسعة انتصارات تواليًا لمتصدر الشرقية.

© 2022 AFP