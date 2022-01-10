كأس أمم إفريقيا: فيغولي لفرانس برس "الجزائر تريد الاحتفاظ باللقب"

اسطنبول (أ ف ب) – يؤكّد نجم منتخب الجزائر حامل اللقب، سفيان فيغولي، أنّ بلاده التي تستهل مشوارها ضد سيراليون الثلاثاء في دوالا "تريد الاحتفاظ بلقبها" في مسابقة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة في الكاميرون حتى 6 شباط/فبراير، كما كشف لوكالة فرانس برس.

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س: أي ذكريات تحتفظ بها من كأس إفريقيا 2019؟

ج: الفوز في مصر، بلد كرة القدم، وفي مسابقة من 24 فريقًا، هو شيء غير عادي. كان الأمر تاريخيًا. ما يجعلني سعيدًا بشكل خاص هو أنّه بعد هذا الفوز، استمررنا بحصد النتائج، وحقّق المنتخب الجزائري سلسلة من 33 مباراة من دون هزيمة (ارتفعت السلة إلى 34 مباراة)، فهذا يثبت الاستمرارية والجدية".

س: هل تعتبر الجزائر الاوفر حظًا للقب؟

ج: "نحن الأوفر حظًا، لكننا لن نكون في مأمن من المفاجأة، علينا أن نأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى، ونحلّلها، وبمجرّد دخولنا أرض الملعب، أن نقدّم الأفضل. لا نريد أن نخفي رغبتنا، فنحن نريد الاحتفاظ باللقب. هذا هو المستوى الاعلى الذي نقدمه والذي سيستمر لسنوات. اليوم نحن الفريق الذي يتطلع الجميع للتغلب عليه وسنحاول الاستمرار على هذا المنوال. الهدف هو الفوز مرة أخرى في الكاميرون".

س: ستكونون تحت ضغط الاحتفاظ باللقب...

ج: "الضغط موجود دائمًا، لكننا سنحاول ألا نتهاون، نحن محظوظون بوجود مدرب استثنائي في المنتخب الوطني، لديه القدرة على التعبير، يعرف كيف ينافس، وكيف يعطي الجميع الفرص. لدينا مجموعة تريد المضي قدمًا ولا تهدأ. الدليل الأكبر هو سلسلة المباريات من دون هزيمة. إنها لا تثبت فقط العمل والموهبة ولكن أيضًا مجهود هذا الفريق".

س: كيف تصف المدرّب جمال بلماضي؟

ج: "في الوقت الحالي، من النادر أن نجد أشخاصًا صريحين، وبالنسبة لي هذه ميزة، على المستوى الشخصي كنت دائمًا صريحًا في مسيرتي المهنية ونادرًا ما أعرف مدربًا من هذه الطينة، يذهب مباشرة إلى النقطة الأساسية ويقولها كما هي. لقد أعطى كل اللاعبين فرصة، ولا يمكن لأحد أن يشتكي من عدم اللعب، ومنذ اللحظة التي تلعب فيها، الأمر متروك لك لتثبيت مكانك. من هناك، ظهر أحد عشر لاعبًا تدريجيًا وأولئك الذين لم يلتزموا، غادروا المجموعة شيئًا فشيئ، وظلّ الفريق يؤدي على نحو جيد. المدرب يحقّق النتائج التي يريدها، ويقدره الفريق والناس أيضًا".

س: كيف تعمل المجموعة وأكثر من نصف المنتخب الجزائري يلعب في الخارج؟

ج: "تلتقي المجموعة فقط لمدّة أسبوعين، ليس لدينا وقت حقيقي للعمل على الآلية برمتها، لكن طاقم العمل يضع اللاعبين في أفضل الظروف ولدينا لاعبون موهوبون، لذلك يصبح الأمر أسهل. يجمع بين طاقم العمل، اللاعبين، والمدرب انسجامًا وتناغمًا كبيرين. ولدينا أيضًا خبرة كأس إفريقيا للأمم، وهي تجربة جيدة نعتمد عليها. نحن دائمًا نسأل أنفسنا، بتواضع، ونحاول أن نفعل ما هو أفضل".

س: ما الذي يصنع الفارق؟

ج: "إنه العمل فقط الذي نقوم به هو ما يطمئننا، فالمستوى مرتفع للغاية في التمارين وهذا ما يعطينا النتائج. طالما لدينا هذه النوعية في العمل، يمكننا أن نتطلع إلى أهداف كبيرة".

س: ماذا يعني اللعب للجزائر؟

ج: المنتخب الجزائري له علاقة مميزة جدًا مع الشعب بسبب تاريخه. وعندما وصل المدرب بلماضي أوضح أن المنتخب الوطني فوق كل شيء، وأصرّ على بلوغ القمة. بالنسبة لي، حبّ القميص يعني أننا، ربما على عكس الفرق الأخرى، نشعر بميل أكثر للقتال".

© 2022 AFP