كأس أمم إفريقيا: محرز يناشد منتخب بلاده الارتقاء الى مستوى التحدي

تشارلي تريبالو ا ف ب

قائد منتخب الجزائر رياض محرز خلال مشاركته في مؤتمر صحافي عشية مباراة منتخب بلاده ضد سيراليون ضمن كأس الامم الافريقية. 10 كانون الثاني/يناير 2022

دوالا (أ ف ب) – ناشد نجم وقائد الجزائر رياض محرز زملاءه في المنتخب الوطني للارتقاء إلى مستوى التحدّي عندما يبدأ "محاربو الصحراء" حملة الدفاع عن لقبهم في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الكاميرون بمواجهة سيراليون الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

وقال محرز جناح مانشستر سيتي الانكليزي في مؤتمر صحافي عشية المباراة "ستكون هذه النسخة أصعب من النسخة الاخيرة. سيكون المستوى أعلى بعد التطور الذي طرأ على المنتخبات الاخرى، لكننا جئنا ألى هنا مع الطموح والتصميم لتكرار ما قمنا به عام 2019 وتحقيق أشياء عظيمة مجددا".

وكان محرز ساهم بشكل كبير باحراز منتخب بلاده اللقب القاري في مصر صيف عام 2019، ومنذ ذلك الحين لم تخسر كتيبة المدرب جمال بلماضي أي مباراة.

ويعتبر محرز من ابرز نجوم البطولة الافريقية الحالية والتي اقيمت على الرغم من الضغوطات التي مارستها الأندية الأوروبية العريقة من أجل تأجيلها، لانها لم تكن تريد تحرير لاعبيها في منتصف الموسم وفي خضم أزمة فيروس كورونا.

وعلّق محرز على هذا الأمر بقوله "كل شيء سار بشكل جيد مع مانشستر سيتي. الأمر لا يعود إلى الاندية لأننا نلعب مع منتخبات بلادنا وكأس الأمم بطولة كبيرة مثلها مثل كأس أوروبا أو كوبا أميركا".

وبقي محرز في صفوف ناديه خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة وخاض الدقائق التسعين في مواجهتي ليستر سيتي وأرسنال، ولهذا السبب قرر بلماضي اراحته من المشاركة في المعسكر الذي اقامه المنتخب في الدوحة في الأيام الماضية.

وكشف بلماضي في المؤتمر الصحافي الثلاثاء "لعب مباريات عدة في الفترة الاخيرة، أكثر من المعتاد، وبالتالي قررنا عدم استدعائه لهذا المعسكر لأننا لا نريده أن يكون مُجهدا قبل البطولة القارية".

واعتبر بلماضي بان الفوارق كبيرة بين نسخة 2019 والنسخة الحالية بقوله "ثمة فارق بين 2019 والنسخة الحالية التي ندخلها كحاملين للقب. لكننا نتمتع بطموح كبير ونريد أن نحقق أهدافنا".

© 2022 AFP