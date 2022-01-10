كأس الاتحاد الإنكليزي: مانشستر يونايتد آخر المتأهلين إلى الدور الرابع

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بهدف الفوز في مرمى استون فيلا (1-صفر) في الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي في العاشر من كانون الثاني/يناير 2022.

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – بات مانشستر يونايتد آخر المتأهلين إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي في كرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه أستون فيلا 1-صفر الإثنين على ملعب "أولدترافورد" في مانشستر في ختام الدور الخامس.

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ويدين مانشستر يونايتد، ثاني افضل المتوجين بلقب المسابقة (12) خلف ارسنال (14)، بفوزه الى لاعب وسطه الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي بضربة رأسية اثر تمريرة من البرازيلي فريد (8).

وسجل أستون فيلا هدفين مطلع الشوط الثاني عبر داني إينغز (51) وأولي واتكينز (60) ألغيا بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في أيه آر"، الأول بسبب خطأ المدافع جاكوب رامسي بحق المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني خلال محاولته التدخل لابعاد كرة من ركلة حرة جانبية كانت مصدر الهدف، والثاني بداعي التسلل.

وضرب مانشستر يونايتد موعدا مع ميدلزبره في الدور الرابع المقرر في الفترة بين الرابع والسابع من شباط/فبراير المقبل.

ويلتقي الفريقان السبت المقبل في برمنغهام في المرحلة العشرين من الدوري والتي ستشهد على الأرجح مشاركة الوافد الجديد إلى صفوف أستون فيلا الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني بعدما اجتاز اليوم الفحص الطبي الروتيني.

وأكد مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد أن كوتينيو سينضم إلى زملائه الجدد الأربعاء، وقال على موقع النادي على الإنترنت "فيليبي بصدد الانتهاء من إجراءات الهجرة الإدارية ونتطلع إلى وجوده في ملعب التدريب مع المجموعة يوم الأربعاء".

وسينضم البرازيلي البالغ من العمر 29 عامًا والذي لعب مع جيرارد في صفوف ليفربول، إلى نادي برمنغهام للفترة المتبقية من الموسم مع خيار الشراء.

وسيستمر برشلونة في تحمل جزء من راتب اللاعب الذي وصل في 2018 من أنفيلد رود مقابل مبلغ قياسي قارب 170 مليون يورو، لكن دون أن يفرض نفسه في تشكيلة النادي الكاتالوني أبدًا.

ويعول جيرارد كثيرا على أول صفقة كبيرة له منذ استلامه الادارة الفنية لاستون فيلا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، ليحل مكان دين سميث.

وأضاف "إنه لاعب ممتاز يفخر بسيرة ذاتية رائعة، مرصعة بالألقاب. أنا سعيد جدًا لأننا تمكنا من ضمه وأتطلع إلى العمل معه".

وتابع "وجوده سيكون لا يقدر بثمن بالنظر إلى الإصابات و(الغيابات المتعلقة) بكأس أمم إفريقيا التي قللت من خياراتنا في الهجوم".

وهنا قرعة الدور الرابع:

بورنموث - بوريهام وود

كامبريدج يونايتد - لوتون

تشلسي - بليموث

كريستال بالاس - هارتلبول

إيفرتون - برنتفورد

هادرسفيلد - بارنسلي

كيدرمينستر - وست هام يونايتد

ليفربول - كارديف سيتي

مانشستر سيتي - فولهام

نوتنغهام فوريست من الدرجة الاولى - ليستر سيتي حامل اللقب

بيتربوره - كوينز بارك رينجرز

ساوثمبتون - كوفنتري

ستوك سيتي - ويغان

توتنهام - برايتون

ولفرهامبتون - نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد - ميدلزبره

© 2022 AFP