كافاني يرغب في البقاء في مانشستر يونايتد بحسب رانغنيك

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

انضم كافاني الى مانشستر يونايتد في تشرين الاول/أكتوبر 2020 بصفقة حرة قادمًا من باريس سان جرمان

لندن (أ ف ب) – يرغب المهاجم الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني في البقاء في مانشستر يونايتد ومساعدة الفريق على تحقيق النتائج بعد التكهنات بشأن مغادرته أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وفق ما كشف مدربه الألماني رالف رانغنيك.

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انضم المخضرم كافاني الى يونايتد في تشرين الاول/أكتوبر 2020 بصفقة حرة من باريس سان جرمان الفرنسي، وارتبط بمغادرة النادي بعد موسم، قبل أن يبقى لآخر إضافي.

قال رانغنيك الأسبوع الماضي إنه لن يتخلى عن كافاني قبل أن يؤكد الأحد أن المهاجم المخضرم عازم على البقاء.

قال في المؤتمر الصحافي على هامش المباراة ضد أستون فيلا الإثنين في الدور الثالث من كأس إنكلترا "قلت له إنه لو كان الامر منوط بي، أريده أن يبقى وأجريت حديثاً معه" الخميس.

وتابع "أتى الى مكتبي وتحدثنا لقرابة نصف ساعة وقال لي إنه سيبقى حتمًا، يريد البقاء حتى نهاية الموسم...ليس فقط لأنني قلت له إنه يجب أن يبقى، ولكنه فعل ذلك من تلقاء نسفه".

يسعى يونايتد الى إنهاء صيام دام قرابة خمسة أعوام عن الالقاب منذ تتويجه بلقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في العام 2017 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

فشل الفريق، سابع الدوري، حتى الآن بتطبيق أسلوب الضغط الذي يتميز به رانغنيك الذي وصل الى رأس الجهاز الفني في أوئل الشهر الفائت خلفًا للنروجي أولي غونا سولشاير على خلفية سوء النتائج للاخير، لكنه يعتقد أن اللاعبين لديهم القدرة على تطبيقه.

وقال "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها المنافسة في الدوري على هذا المستوى. عندما تشاهد المباريات، حتى لو لم تكن للفرق الكبرى، فإنهم يلعبون بحدية وبقوة بدنية وبطاقة عالية وهم سريعون جدًا. هذا ما يتعين علينا القيام به".

© 2022 AFP