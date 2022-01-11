أمم إفريقيا: ساحل العاج تخسر حارسها الأول عشية انطلاق مشوارها بسبب المنشطات

دوالا (أ ف ب) – منيت آمال ساحل العاج بتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بانتكاسة كبيرة عشية مباراتها الاولى في البطولة المقامة في الكاميرون، بعد أن خسرت جهود حارسها الاول سيلفان غبوهو لاتهامات مرتبطة بالمنشطات.

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كشف الاتحاد العاجي عن خبر الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الدولي "فيفا" الثلاثاء، قبل 24 ساعة من مواجهة "الفيلة" الافتتاحية مع غينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة في مدينة دوالا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لوكالة فرانس برس "يمكن لفيفا أن يؤكد على أن اللجنة التأديبية قد أوقفت سيلفان غبوهو مؤقتًا بسبب المنشطات".

بدأ اللاعب البالغ 33 عامًا أساسيًا في جميع المباريات الست في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 أواخر هذا العام في قطر، بما فيها الخسارة الاخيرة الحاسمة 1-صفر أمام الكاميرون في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت التي حرمت ساحل العاج من التأهل الى الدور الحاسم.

شارك أساسيًا في جميع مباريات النسخة الاخيرة في مصر عام 2019 عندما خرج منتخب بلاده في ربع النهائي أمام الجزائر، بالاضافة الى المباريات الثلاث في 2017 عندما ودعت ساحل العاج من دور المجموعات وجميع مواجهات 2015 باستثناء النهائي بسبب الاصابة حين توجت بلاده باللقب للمرة الثانية.

قال مدرب المنتخب، الفرنسي باتريس بوميل، خلال مؤتمر صحافي في دوالا "جاءت نتيجة اختباره إيجابية بعد المباراة هنا قبل شهرين وقدمنا استئنافًا على الفور".

وكشف بوميل أنه كان طلب من غبوهو مقابلة طبيب عيون لأنه كان يعاني في التعامل مع الكرات الطويلة، وأنه تم وصف علاج للحارس بعد ذلك.

وتابع بوميل "هذا ما حصل، ولكن بعد ذلك جاءت نتيجة اختباره إيجابية في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أنهم لم يجدوا ما الذي تسبب به الدواء".

وأردف "نحن جميعًا معه. لقد تدرب وحده. لا ينام بشكل جيد ولا يأكل وفقد وزنه. كنا نأمل بأخبار ايجابية ولكن اكتشفت مساء أمس أن فيفا فرض الايقاف وأن لدينا 20 يوم للاستئناف، وهذا ما قمنا به".

© 2022 AFP