إسرائيل تخصص مساعدات بقيمة نصف مليون دولار للاجئين أفغان

محد رصفان ا ف ب

لافتة معلّقة من قبل الشرطة الدينية لطالبان يُقرأ عليها أن "بحسب مبادئ الشريعة الإسلامية، يجب أن تضع النساء الحجاب"، في 7 كانون الثاني/يناير 2022 في كابول

القدس (أ ف ب) – أعلنت إسرائيل الثلاثاء عن تقديم مساعدات بقيمة نصف مليون دولار لصالح لاجئين أفغان من خلال مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة الإسرائيلية عن مساعدات رسمية للاجئين.

وأضافت الوزارة في بيان أن القرار الصادر عن الوزير يائير لابيد ينص على أن تخصص الأموال في مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والخدمات الصحية وحماية الأطفال ولم شمل العائلات، بالإضافة إلى إمدادات المياه والتعليم.

ومنذ استيلاء حركة طالبان المتشددة على مقاليد الحكم في أفغانستان منتصف آب/اغسطس الماضي، غرق هذا البلد في فوضى مالية وسط ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة.

وجمدت واشنطن مليارات الدولارات من أصول أفغانستان فيما تعرقلت إمدادات المساعدات بشكل كبير.

وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار كمساعدات لأفغانستان في العام 2022 لتفادي كارثة إنسانية وتقديم مستقبل للبلاد الغارق في الحرب من 40 عاما.

وأضافت أن 22 مليون شخص داخل أفغانستان و5,7 ملايين أفغاني نزحوا إلى بلدان مجاورة يحتاجون هم أيضا إلى مساعدة ضرورية هذا العام.

© 2022 AFP