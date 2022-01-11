الرئيس المكسيكي يعلن إصابته بكوفيد-19 للمرة الثانية

ألفريدو إستريا ا ف ب

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (يمين) وبجانبه زوجته بيتريس غوتيريس بعيد اقتراعهما خلال الانتخابات في مكسيكو في 6 حزيران/يونيو 2021

مكسيكو (أ ف ب) – أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الإثنين أنّه أصيب بكوفيد-19 للمرة الثانية، مطمئناً مواطنيه إلى أنّه يعاني من أعراض خفيفة.

إعلان اقرأ المزيد

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر "أبلغكم بأنّني مصاب بكوفيد-19، وعلى الرّغم من أنّ الأعراض خفيفة فأنا سأمكث في العزل الصحّي ولن أزاول سوى الأعمال المكتبية وسأتواصل عبر الفضاء الافتراضي".

ولوبيز أوبرادور، البالغ من العمر 68 عاماً، نادراً ما يضع كمامة وقد بدا عليه المرض صباح الإثنين خلال مؤتمره الصحافي اليومي إذ تحدّث بصوت أجشّ، مؤكّداً أنّه يعتزم إجراء فحص كوفيد-19 على الرّغم من اعتقاده أنّه مصاب بالأنفلونزا فحسب.

وكان الرئيس المكسيكي أصيب بفيروس كورونا في كانون الثاني/يناير 2021 وكانت أعراض المرض عليه يومها خفيفة أيضاً.

وتلقّى لوبيز أوبرادور لقاح أسترازينيكا العام الماضي بالإضافة إلى جرعة معزّزة في 7 كانون الأول/ديسمبر.

والمكسيك البالغ عدد سكّانها 129 مليون نسمة تخطّت في 8 كانون الثاني/يناير عتبة الـ300 ألف وفاة بكوفيد-19 منذ بدأت الجائحة.

© 2022 AFP