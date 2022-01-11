الهند تسمح باستيراد لحم الخنزير الأميركي

عدنان عبيدي صورة مشتركة/ا ف ب

ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال في نيودلهي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أن الهند سوف تسمح باستيراد لحوم الخنزير ومنتجاته من الولايات المتحدة للمرة الأولى، مرحبةً بإزالة حظر تجاري على مواد المزارع الأميركية.

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وجاء الاعلان في بيان صادر عن وزير الزراعة الأميركي توم فيلساك وممثلة التجارة الأميركية كاترين تاي.

وقال فيلساك "هذه الفرصة الجديدة تتوج حوالى عقدين من العمل لإدخال لحم الخنزير الأميركي إلى أسواق الهند، وتؤشر إلى تحول إيجابي في العلاقات التجارية الأميركية-الهندية".

وكانت تاي تحدثت خلال منتدى السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والهند الذي انعقد في نيودلهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عن أهمية دخول لحم الخنزير الأميركي إلى أسواق الهند.

وقالت "سوف نستمر بالعمل مع السلطات الهندية لضمان أن تبدأ صناعة الخنزير بشحن موادها ذات الجودة العالية إلى المستهلكين في أقرب وقت ممكن".

في العام 2020، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر منتج للخنزير ومشتقاته وثاني أكبر مصدر مع مبيعات عالمية بقيمة 7,7 مليار، بحسب بيانات التجارة الأميركية.

وبلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى الهند العام الماضي أكثر من 1,6 مليار دولار.

© 2022 AFP