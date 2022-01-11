دوري "أن بي ايه": ترايل بلايزرز يزيد من معاناة نتس وهورنتس يجدّد فوزه على باكس

جاريد س.تيلتون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب تشارلوت هورنتس لاميلو بول يقوم بردّة فعل بعد تسجيله سلّة ثلاثية في النصف الثاني من مباراته ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين امام ميلووكي باكس على ملعب "سبكتروم سنتر"

لوس انجليس (أ ف ب) – مُني بروكلين نتس أحد أبرز المرشحين للقب دوري كرة السلة الأميركي "أن بي ايه" بخسارته الخامسة في سبع مباريات الإثنين وذلك على يد بورتلاند ترايل بلايزرز 108-114، ليخسر المزيد من التقارب مع شيكاغو بولز متصدر المنطقة الشرقية.

إعلان اقرأ المزيد

ورغم مشاركة كايري إرفينغ، مقابل غياب جيمس هاردن، سقط نتس للمرة الثانية في غضون 48 ساعة ليصبح في رصيده 25 إنتصارًا مقابل 14 هزيمة في المركز الثاني بالقسم الشرقي، فيما يحتل ترايل بلايزرز المركز العاشر في المنطقة الغربية بـ 16 انتصارًا و24 هزيمة، في سعيه للاقتراب من المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية.

سجّل لترايل بلايزرز أنفرني سايمونز 23 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وأضاف روبرت كوفينغتون 21 نقطة، من بينها 5 ثلاثيات، لمصلحة بلايزرز الذي تخطى منه خمسة لاعبين عتبة العشر نقاط.

وغاب هاردن عن نتس بسبب اصابة في الركبة اليسرى، فيما خاض إرفينغ مباراته الثانية هذا الموسم فقط وانهى اللقاء بـ 22 نقطة. كما كان كيفن دورانت أفضل المسجلين بـ 28 نقطة مع 10 متابعات.

افتقد ترايل بلايزرز لصانع ألعابه المخضرم داميان ليلارد بسبب الإصابة، إضافة الى سي جي ماكولوم الغائب منذ 14 مباراة بسبب مشاكل في الرئة. كما غاب عن الفريق نورمان باول (بروتوكول كوفيد-19) ولاري نانس جونيور للإصابة.

وفي هيوستن، سجّل الكاميروني جويل إمبيد 31 نقطة مع ثماني متابعات ليحقّق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز فوزه السابع تواليًا بتخطيه روكتس 111-91.

وأحرز لاميلو بول 23 نقطة ليلحق تشارلوت هورنتس خسارة لافتة بميلووكي باكس حامل اللقب 103-99.

وفاز هورنتس على باكس للمرة الثانية في اقل من 48 ساعة.

وفي ديترويت، برز اللاعب المبتدئ كيد كانينغهام بتسجيله 29 نقطة، الاعلى في مسيرته، ليفوز بيستونز الجريح على يوتا جاز 126-116.

وفي بوسطن، تألق الثنائي جايلن براون وجايسون تايتوم وقادا سلتيكس للفوز على إنديانا بايسرز 101-98.

أحرز براون 26 نقطة مع 15 متابعة وست تمريرات وأضاف اليه تايتوم 24 نقطة و12 متابعة.

وفي ساكرامنتو، فاز كليفلاند كافالييرز بشق الانفس على كينغز 109-108.

© 2022 AFP