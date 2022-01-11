رالي دكار: العطية يقترب من لقب رابع

فرانك فيف ا ف ب

يبتعد العطية بنحو أربعين دقيقة عن لوب قبل ثلاث مراحل من نهاية رالي دكار

محافظة وادي الدواسر (السعودية) (أ ف ب) – اقترب القطري ناصر العطية من احراز لقب رالي دكار الصحراوي للمرة الرابعة في مسيرته، بعد ايقافه زحف مطارده الفرنسي سيباستيان لوب الثلاثاء ضمن المرحلة التاسعة في وادي الدواسر التي أحرزها الجنوب إفريقي جينييل دو فيلييه.

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وبعد يومين من تقليص لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، الفارق مع الـ"سوبرمان" القطري، حل سائق تويوتا ثالثاً في مرحلة خاصة بلغ طولها 287 كلم، بفارق 1:04 دقيقة عن دو فيلييه الذي انهى السباق أمام مواطنه هنك لاتيغان الثاني، لتحتل تويوتا المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة ويحرز المخضرم الجنوب إفريقي مرحلته الـ18 في دكار.

وقبل ثلاث مراحل على نهاية الرالي في جدّة الجمعة، يتقدّم العطية، بطل 2011 على فولكسفاغن و2015 على ميني و2019 مع فريقه الحالي، بفارق 39:05 دقيقة عن لوب في فئة السيارات و58:44 عن السعودية يزيد الراجحي الذي اكتفى بمركز رابع عشر في مرحلة الثلاثاء.

قال العطية (51 عاماً) الذي لم يواجه مشكلات "الأمر ليس سهلاً لكننا سعداء للاقتراب من خط النهاية".

تابع بطل الراليات أيضاً الذي يشارك مع ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل منذ العام 2015 "لدينا تقدم مريح"، فيما يحتاج لوب إلى عطل ميكانيكي في سيارة القطري ليقلب النتيجة منطقياً.

بدوره، قال لوب (برودرايف) الذي حل خامساً في مرحلة الثلاثاء بفارق دقيقتين عن الصدارة "لسنا في موقع نجري فيه الحسابات، إذ نتخلف بفارق كبير. يمكننا فقط تقديم مراحل جيدة ونتابع الضغط".

في المقابل، قال دو فيلييه (49 عاماً) حامل لقب نسخة 2009 "الأسبوع الأول لم يكن مثالياً. كان مرهقاً جداً من الناحية النفسية. لا أريد طبعاً عيش هذه التجربة مجدداً، لكن الامور أصبحت وراءنا".

تابع "غريب كيف نحسّن نتائجنا في النهاية، ربما يجب أن تكون مدة الرالي ثلاثة أسابيع".

خطأ وحيد

وفي فئة الدراجات، أنزل النمسوي ماتياس فالكنر البريطاني سام سندرلاند حامل لقب 2017 عن الصدارة، بعد مرحلة احرزها التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو فلوريمو.

وتصدّّر درّاج ريد بول كاي تي أم بفارق 2:21 دقيقتين أمام سندرلاند الذي حل في المركز الثالث عشر الثلاثاء، بفارق 8 دقائق عن المتصدر، مقابل مركز رابع لفالكنر بفارق دقيقتين عن المركز الأول.

واللافت في الترتيب العام للدراجات، أن أقل من خمس دقائق تفرّق بين المتصدر والرابع التشيلي بابلو كينتانيا، ما يعني ان المنافسة قد تبقى مفتوحة على مصراعيها حتى الرمق الأخير.

قال فالكنر "خطأ وحيد قد يغيّر كل شيء. ستكون المبارزة قريبة جداً، جداً، جداً". تابع "عملت (كثيراً) كي أصل إلى القمة. إذا كان المركز الأول أو المنصة سأكون سعيداً".

وحلّ حامل اللقب الأرجنتيني كيفن بينافيديس في المركز الثاني.

بدوره، قال سندرلاند درّاج كاي تي أم "كان صعباً افتتاح المرحلة على التلال الرملية لأن الشمس كانت سيئة ولا يمكنك رؤية المنحدرات". تابع "الوقت يمرّ واقتربنا من النهاية. في الختام سأقدّم أفضل ما لدي وسنرى كيف تنتهي الأمور".

© 2022 AFP