مصر تفتتح مشوارها في كأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام نيجيريا

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خسر المنتخب المصري -أحد المرشحين لإحراز اللقب- بنتيجة 1-صفر أمام نيجيريا في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء. وهذه هي الخسارة الأولى لمصر -صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم برصيد سبعة ألقاب- في دور المجموعات منذ 2004.

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لم يوفق المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم برصيد سبعة ألقاب، في المباراة الأولى له من النسخة الحالية المقامة في الكاميرون بعد خسارته بنتيجة 1-صفر أمام نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء.

فقد سجل كليتشي إيهيناتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد الشناوي حارس مصر لتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد ثلاث نقاط قبل مباراة غينيا بيساو والسودان في وقت لاحق اليوم.

وتمكن منتخب نيجيريا من التفوق خلال الشوط الأول واستحوذ على الكرة وشكل عدة هجمات خطيرة على مرمى مصر ونجح في الخروج متقدما بهدف في هذا الشوط. وشهدت الدقيقة الخامسة أول انطلاقة لمنتخب مصر عن طريق مصطفى محمد الذي تسرع في التسديد في يد حارس نيجيريا.

وتعرض أكرم توفيق الظهير الأيمن لمصر إلى إصابة قبل مرور 10 دقائق من المباراة ليحل بدلا منه محمد عبد المنعم.

جدول نتائج ومباريات كأس الأمم الأفريقية. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

وظهرت خطورة نيجيريا خلال أول ربع ساعة من المباراة بفضل تحركات الجهة اليمنى لكن دفاع مصر وقف بالمرصاد للمحاولات الهجومية.

وأرسل صمويل تشوكويزي في الدقيقة 14 عرضية من الجهة اليمنى لداخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع محمد عبد المنعم.

ومع الدقيقة 27 أرسل جوزيف أيوديلي-أريبو عرضية استقبلها موزيس سايمون بتسديدة في الشباك الخارجية.

ولاحت أمام نيجيريا فرصة لمضاعفة الغلة في الدقيقة 37 لكن يقظة الشناوي حارس مصر جعلته يسيطر على الكرة.

وسدد إيهيناتشو كرة مباغته في الدقيقة 39 مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

تغييرات جديدة

مع بداية الشوط الثاني أجرى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب مصر تغييرا ثانيا لينزل أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح الظهير الأيسر.

وافتتح المنتخب النيجيري الشوط الثاني بهجمه سريعة على مرمى الشناوي وسدد كينيث أوميرو رأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 48 أنقذ الشناوي وعارضة مرمى مصر فرصة خطيرة لنيجيريا من تايو أونيي.

وتمكن أحمد حجازي ومن خلفه الشناوي من إحباط هجمة واعدة لنيجيريا في الدقيقة 57 شكلت خطورة بالغة من تمريرة سايمون.

وشهدت الدقيقة 64 هجمة واعدة لمنتخب مصر عندما توغل البديل أحمد سيد زيزو داخل منطقة جزاء نيجيريا ثم أرسل عرضية أبعدها الدفاع.

ولاحت فرصة مهمة أمام محمد صلاح في الدقيقة 71 من تمريرة زيزو لكن الكرة تعثرت تحت قدميه لتضيع فرصة هدف التعادل لمصر.

وشهدت الدقيقة 77 فرصة لتشيديرا إيجوكي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بثبات.

وسقط زيزو داخل منطقة جزاء نيجيريا في الدقيقة 79 وطالب بركلة جزاء لكن الحكم بكاري جاساما أشار باستمرار اللعب.

فرانس24/ رويترز

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